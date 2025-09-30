El menor de edad, acusado de apuñalar a tres jóvenes en las fiestas de Molins de Rey, fue detenido con un cuchillo tipo mariposa de 25 centímetros

El hermano del conocido rapero Morad ha sido detenido por herir con un puñal a tres jóvenes en el parque de La Mariona en las fiestas de Molins de Rey, Barcelona. El arma utilizada es un cuchillo tipo mariposa de 25 centímetros y su intención era hacer unos cortes en la boca para simular la sonrisa del Joker.

Los hechos ocurrieron la madrugada del domingo 28 de septiembre sobre las 02:00 horas, cuando finalizaban las fiestas mayores de la localidad catalana. En ese momento, un grupo de jóvenes realizó lesiones con arma blanca a tres menores.

A pesar de ser menor aún, el hermano de Morad tiene un largo historial delictivo y no es la primera vez que tiene problemas con las autoridades. Este mismo año ha estado durante cuatro meses interno en un centro de menores y acumula hasta 11 expedientes abiertos por delitos graves, entre ellos, robo con violencia, intimidación y lesiones.

Hablamos con conocidos del hermano de Morad

El programa también ha podido acceder a las declaraciones de varios conocidos del hermano del Morad que dibujan al familiar del rapero como una buena persona: "Es un chico bastante amable, es muy buena gente y no sabemos qué ha podido pasar para que ocurra esto".

Además, este conocido del acusado, asegura que ellos recibieron advertencias de que no fueran al parque de La Mariona donde ocurrió todo: "Me llamaron para avisarme de que no fuera al parque ese ni al de Las Palmas porque había apuñalamientos".