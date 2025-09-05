La inevitable emoción de la madre de Vanesa Martín al rememorar sus comienzos: "Tiene mucho mérito lo que ha conseguido"
Isabel Jiménez llega con una nueva entrega de 'Mis raíces' lo hace con una de las artistas más preciadas de nuestro país: Vanesa Martín, la malagueña que lleva desde los seis años teniendo claro que quería un futuro unido a la música. Desde sus inicios hasta sus planes futuros, la periodista hace un recorrido por la vida de la artista junto a ella, sus padres y amigos.
Vanesa le ha confesado a la periodista que su madre estuvo mucho tiempo queriendo que siguiera con sus estudios para conseguir ser profesora: "Mi madre estuvo hasta el segundo disco diciéndome que me prepara las oposiciones de Magisterio o Pedagogía, porque a mi me gustaba más eso". Su padre, también asegura que hubo ocasiones en las que le animaron a seguir adelante con su puesto de trabajo en un colegio: 'Vane, con un puesto de trabajo que te han ofrecido de profesora de música'...es más, estuvo haciendo las prácticas en un colegio de aquí de Málaga".
Por otro lado, Vanesa explica que ella nunca había proyectado el poder dedicarse a la música: "Yo cantaba de pequeña, pero nunca me plantee dedicarme a esto. No conocí a nadie como a Martirio, Alejandro Sanz..." Ante esto, su madre no ha podido evitar emocionarse al recordar de qué manera ha conseguido triunfar: "Ella no ha tenido un padrino, ella solita ha ido buscándose todo; poquito a poco. Eso tiene mucho mérito para mi punto de vista. Está donde está porque ella sola...me emociono, la verdad".
Vanesa se abre en canal al recordar uno de sus primeros conciertos en un pueblo de Málaga
Sobre sus primeras veces, la artista cuenta que cada vez la llamaban de más sitios e iba más gente. Al hablar acerca de esto, Vanesa ha contado a Isabel una experiencia en uno de los sitios a los que acudió: "Fui a un sitio en un pueblo de Málaga que no tenía equipo de sonido ni nada, eso era salvaje; y de repente me dice mi hermano 'nena está todo el mundo hablando y no hay micro, nadie nos va a escuchar, vámonos' y me puse a cantar mientras la gente hablaba". Una historia que su madre recuerda dolida: "Yo sufría mucho".
Sin embargo, la cantante asegura que poco a poco la gente mantuvo el silencio y ahí les dijo que se acercaran y se sentaran junto a ella en el escenario: "Fue un momento super bonito", recuerda. "Íbamos un día 20 personas, otro 30 y claro...le ha costado", asegura su madre.