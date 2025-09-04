Lara Guerra 04 SEP 2025 - 23:45h.

Vanesa Martín desvela cómo fueron sus comienzos junto a su primera guitarra con seis años

Vanesa Martín, en shock al descubrir una inesperada conexión entre su pasado y la infancia de Isabel Jiménez

Isabel Jiménez llega con una nueva entrega de 'Mis raíces' y lo hace con una entrevista a una de las cantantes más preciadas de nuestro país: Vanesa Martín, la malagueña nacida el 14 de noviembre de 1980 se abre en canal para hablar de toda la trayectoria de su vida, desde sus comienzos hasta sus planes futuros.

La periodista ha querido conocer de donde viene ese gran gusto por la música y si fueron sus padres los que lo 'alimentaron', a lo que la cantante comenta que "lo fomentaron en cuanto a que me llevaban a ver al grupo de sus amigos y después en mi comunión me dieron la sorpresa de que estuvieran cantando en el escenario y claro después me subí yo e hice un concierto, que digo yo 'esto está para cobrarlo'.

Sobre el día de su comunión, su padre cuenta que habló con su amigo para darle esta sorpresa a Vanesa, donde la cantante sin dudarlo quiso ser partícipe en esa actuación: "Agustín estaba haciendo un bolo en el centro y hablé con él para hacerle el compromiso de montar el equipo en el restaurante para que una vez que terminara el convite desmontaran todo y se lo llevaran a donde estaba, es decir trabajazo. Cuando ella llegó al restaurante y vio el equipo montado...alucinó".

Vanesa Martín: "Cuando conseguí mi primera guitarra aprendí sola porque siempre he sido autodidacta"

Uno de los momentos clave y que marcaron un antes y después de la artista fue cuando su padre le hizo entrega de su primera guitarra: "Me regalaron mi primera guitarra cuando tenía 6 años porque me contaron que yo era muy pesada, me tiraba al suelo y cuando veía las guitarras decía que la quería. Cuando la conseguí aprendí sola porque siempre he sido muy autodidacta".

El propio Agustín Santiago Fuentes, amigo de la familia y exintegrante del grupo con el que Vanesa comenzó en los escenarios ha relatado a Isabel Jiménez cómo ella mostraba indicios de futura cantante: "El grupo era más bien flamenco y yo a Vanesa a partir de los seis o si te prestaba mucha atención cuando venia a vernos a los conciertos; ella miraba fija y pensaba...'a esta niña le gusta bastante'.

Sobre si hay algún don especial en gente que está tocada por la música, el amigo de la familia considera que "el que destaca en la música o en cualquier tipo de arte es por los sentimientos. Creo que el sentimiento es lo que refleja el artista y eso se lo transmite a las personas, ahí está el éxito del arte y Vanesa está tocada con una barita de sentimientos".

Por otro lado, su madre siempre ha tenido como primera idea que su hija fuese profesora de música: "Agustín me decía 'tú la dejas, tú tranquila. Verás como ella va a llegar a buen sitio'. Él la apoyaba mucho". Asimismo, su padre también recuerda las palabras que en su día le dijo sobre el talento de su hija: "Él como entendía me decía 'esta niña va a llegar lejos'.

La artista descubre junto a Isabel Jiménez una conexión en la infancia de ambas

Al comenzar la entrevista, Isabel ha 'retrocedido' en el tiempo para viajar hasta la infancia de la cantante y preguntarle por su primer recuerdo; en este instante la periodista le confesaba que el primero que ella tenía era junto a sus padres en Tivoli, un parque de atracciones de Málaga. Vanesa, al escuchar este dato se quedaba totalmente sorprendida porque es el primer escenario al que subió cuando ella tenía unos seis o siete años: "No me lo puedo creer, que ilusión me hace".

Los amigos de su padre tenían un grupo denominado 'Canela fina' que actuaban en Tivoli en varias ocasiones, por ello, en una de ellas se subió junto al grupo. Esto marcó un antes y un después en la vida de Vanesa porque se convirtió en su primera vez sobre un escenario: "Fue con seis o siete años en el Tivoli, por eso me ha hecho ilusión que me lo digas.