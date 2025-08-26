En 'Casper, el último padrino' narran cuál fue el loco plan de fuga que idearon para que Ángel Suárez escapara de prisión

Así fue la compleja operación policial conjunta que logró desarticular la banda de Casper: "Él jamás pensó que iba a caer"

Compartir







Casper llevaba ya 10 años en prisión cuando decide citar a su abogado, César Barrado, en Soto del Real. Él iba a verle semanalmente, tal y como cuenta en 'Casper, el último padrino', pero esta ocasión fue diferente pues le hizo un encargo de que pasara entre dos y tres semanas sin verle para que, cuando fuese, le llevase un informe con todos los países a los que se puede ir sin extradición con España por "si comete algún delito o si decide irse". Es decir, Ángel Suárez Flores tenía en mente fugarse de la cárcel y escapar del país.

Un plan de fuga "mejor que el de Pablo Escobar aparentemente"

Toni 'El Sapo' narra en el documental cómo era el plan de fuga que idearon y que iba a ser "mejor aparentemente" que el de Pablo Escobar. Ángel solicitó a ciertos miembros de la organización para ver si era posible llevar a cabo su idea.

PUEDE INTERESARTE Los testimonios de los testigos protegidos que relataron las torturas cometidas por la banda de Casper durante el juicio

"La cuestión es que necesitábamos un helicóptero para sacar a Ángel y no es tan fácil aquí en España localizar un helicóptero y menos un piloto que pueda hacerlo", señala 'El Sapo'. Y es que Micki era el único de la banda que sabía, pero ya había fallecido.

Ellos querían "aterrizar en plan película en el patio" aunque hubiese vigilantes: "Los funcionarios que hay en prisión no tienen capacidad de poder rechazar porque no van armados". Sin embargo, no podía aterrizar porque "las aspas hacen un efecto que se llama el rebufo que cuando lo hace, el helicóptero puede perder estabilidad y puede provocarse un accidente muy grave".

Por lo que el plan era quedar por fuera de los 10 metros y lanzar una escalera de salvamento. "Ángel se hubiera enganchado a la escalera con un arnés rápido y hubiéramos ido subiéndolo al helicóptero", cuenta el miembro. Solo hubo una cosa que falló: "Nos faltó un piloto. Eso hubiera sido un juego de niños comparado con otras cosas que hemos hecho".