En la banda de Casper se dedicaban, además, al tráfico de armas: Toni 'El Santo' revela los detalles y cómo fueron pillados

'El Sapo' y 'El Santo' detallan cómo se llevaron a cabo los atracos a bancos a través de butrones

Compartir







Al ser "una persona muy inteligente", tal y como apunta su abogado César Barrado, durante su estancia en la cárcel se da cuenta de que uno de los negocios ilícitos más rentables es el tráfico de armas, el cual mueve miles de millones de euros, dólares o cualquier moneda.

Para iniciarse en él, Ángel Casper recluta a gente que se dedique a ello en otros países internacionalizando de esta manera su banda y pone al frente de esa actividad a Toni 'El Santo' porque "es de fiar, una persona fiel, sus conocimientos y porque le da la gana al jefe", afirma el letrado en el documental 'Casper, el último padrino'.

Empieza a comprar armas porque recibe llamadas que le informan de las que les han llegado a los hangares, siendo él quien decide en última instancia si se las queda o no. Proceden de la fabricación legal de armas que, en algún momento del proceso, "en vez de venderse a los legítimos propietarios o estados, en algún momento se desvían y se ponen en circulación dentro del mercado negro", explica el criminólogo Abel González. Una teoría que confirma el propio miembro de la banda: "A nosotros por supuesto nos han llegado también armas de países en los que han estado en misiones humanitarias el ejército español".

También había personas que robaban en las casas para luego poder venderlas. Toni 'El Santo' pagaba por cada escopeta robada alrededor de 400 euros, señala. "Es un cañón porque a corta distancia no hay tutía. Es un arma para matar jabalís de 150 kilos o un oso", apunta. Lo sabe bien porque en alguna ocasión se han visto envueltos en algún tiroteo: "Gracias a Dios no me han dado".

PUEDE INTERESARTE Emilio Rodríguez Menéndez se pronuncia sobre su intento de asesinato a manos de un miembro del clan Casper

Aunque la más importante para él es la AK-47: "En delincuencia es el top de las armas. Es tan mítico como hablar de Lola Flores o de Julio Iglesias. Cualquier organización que tenga esto va a ser una organización respetada porque esto cuando empieza a hablar...".

Su arsenal, confiscado de manera fortuita por la policía

La primera de las grandes noticias de Pablo Herraiz, periodista de 'El mundo', en la sección de sucesos fue esta. "Fue una llamada y un tenemos que vernos. Era alguien cercano a la investigación policial y estaba absolutamente asombrado por el almacén lleno de granadas", cuenta.

Las fotos mostraban algo que no era usual encontrar en ninguna operación policial "ni de pequeña, ni de gran envergadura". "En ese momento pensé que el detenido era miembro de una banda de traficantes de armas, pero no pensé en ningún momento que fuera el proveedor de una banda organizada con nombre y apellidos como es la banda de Casper", confiesa el periodista.

La policía, por su parte, había escuchado un chivatazo de un mini trastero donde supuestamente se almacenaban falsificaciones. Tras montar un dispositivo que duró alrededor de cinco días, vigilaron vestidos de paisanos quien entraba y salía del lugar hasta que visualizaron a un hombre con unas bolsas en las que pensaban que había prendas falsificadas.

Al entrar en el trastero, los policías le siguen hasta el interior. Tras contestarles Toni 'El Santo' como si fuera griego porque era la documentación que llevaba en aquel momento, es registrado. Los agentes no podían creer lo que habían encontrado: "Nos quedamos de piedra porque lo primero que vi fue tres recortadas que tenía entre unas toallas y cuatro pistolas. Nos encontramos con armas de guerra: un bazuca, un fusil de asalto con silenciador, cuatro pistolas, abundante munición, uniformes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil...". Finalmente, fue mandado a prisión cerca de dos años.