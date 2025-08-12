cuatro.com 12 AGO 2025 - 00:30h.

La mujer de Rodríguez Menéndez ordenó su asesinato a un miembro del clan Casper

Casper, el quebradero de cabeza de la Policía y Guardia Civil: estos son todos los delitos por los que fue a prisión

Compartir







La Policía anda tras la pista de la banda de Casper por el robo cometido en una sucursal bancaria de Yecla, pero sucede algo insólito: el intento de asesinato al abogado José Emilio Rodríguez Menéndez. Esta coincidencia no hizo más que estrechar el círculo para capturar a Casper.

Ángel Casper tenía el teléfono pinchado a raíz de que estaba siendo investigado por el robo en Yecla. Una confesión pidiendo urgentemente a un veterinario porque alguien se había tragado un tenedor, hizo sospechar a la Policía: se trataba de un herido en el tiroteo en el intento de asesinato de Rodríguez Menéndez.

Nacho Rocha fue el miembro de la banda de Casper herido. Su relación con la mujer del abogado comienza cuando ella busca un coche para su marido. En vez de veinte millones, le dice que ponga el precio en veintiuno y así, el millón sobrante, se lo repartían entre los dos:

“Llegan a un acuerdo. Le dice ‘mira, si te cargas a mi marido, te doy cincuenta millones, un reloj Cartier y un polvo’. Entonces, lo engatusaron para que fuera a la casa y le hicieron una encerrona, que cuando volviera a la casa Nacho estuviera por allí y lo matase”, son algunos de los detalles de lo que pasó aquel día. Dispararon a Emilio y el chófer respondió con más disparos. Rocha necesitaba asistencia médica tras ser disparado en el glúteo. Pide ayuda a Casper y esto agilizó la detención de Rocha.

Emilio Rodríguez Menéndez se pronuncia sobre su intento de asesinato

Hablamos con Emilio Rodríguez Menéndez, quien confiesa que se enteró por la Policía que el autor de su intento de homicidio había sigo Ignacio Rocha, pues él pensaba que se trataba de ETA. También fue la Policía quien le confirmó que Rocha solo seguía órdenes de la propia mujer del abogado. Casper fue absuelto en este juicio porque se entendió que solo estaba ayudando a un amigo.