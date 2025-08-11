cuatro.com 11 AGO 2025 - 23:30h.

'El Santo' o 'El Santo' son algunos de los delincuentes que formaron parte del clan de Casper

Cada miembro detalla cuáles eran sus funciones dentro de la banda criminal más organizada de España

Hace unos años, la Sala de lo Penal condenó a Ángel Suárez Flores, alias ‘Casper’ a 90 años de prisión por delitos contra la salud pública, amenazas, detenciones ilegales, torturas, lesiones y tenencia ilícita de armas. “Para ser bueno, para ser el mejor, hay que saber rodearse de los mejores. Casper se rodeó de los mejores profesionales, de la gente que mejor podía dar aquellos palos que él necesitaba en el momento concreto”, asegura Cruz Morcillo. Pero, ¿quiénes eran estas personas?

Detrás de Casper había una banda que también cayó con él. De hecho, los 16 integrantes (ocho de los acusados fueron absueltos) de esta banda criminal suman condenas que alcanzan los 261 años. Darles caza a todos ellos no fue una tarea fácil y ‘Casper, el último padrino’, recrea todo ese proceso a través de una serie documental. Para no perder detalle de nada, conocemos a algunos de los miembros que participan en este proyecto de Cuatro y que formaron parte de los delitos de este delincuente: “Cada uno era el número 1 en lo suyo”.

Quién es quién en la banda de Casper

Carni, 'El conseguidor': “Mi papel era el de ‘el conseguidor’. Todo lo que puede conseguir un delincuente como Casper, tenía que conseguirlo durante veinticuatro horas, siete días a la semana: herramientas para cometer delitos, coches, las mejores mujeres… No puede haber equivocaciones con Casper en ningún momento. Las consecuencias podrían ser brutales”.

Vicente, 'Soldado Escobar': asegura que le temblaba la mano cuando interactuaba con Casper, que tiritaba cuando le daba la mano cuando hablaba con alguien "que se dedicaba a la delincuencia de alta gama".

asegura que le temblaba la mano cuando interactuaba con Casper, que tiritaba cuando le daba la mano cuando hablaba con alguien “que se dedicaba a la delincuencia de alta gama”. Toni, 'El Santo' : “Gente que era amiga mía, de la organización de Ángel, son los que me pusieron en contacto debido a ciertas capacidades, habilidades que, digamos, tenía” (tráfico internacional de armas y explosivos, fugas, asaltos con rehenes, coacciones, amenazas y lesiones…).

: “Gente que era amiga mía, de la organización de Ángel, son los que me pusieron en contacto debido a ciertas capacidades, habilidades que, digamos, tenía” Elena, 'La guardiana': “¿Qué me atraía de trabajar con Casper? El riesgo, el dinero, la elegancia… la dolce vita. Yo, en la banda de Casper, era Elena, pero, evidentemente, no me llamo Elena”. Según ella, se encargada de “cosas de logística” (guardar cosas).

“¿Qué me atraía de trabajar con Casper? El riesgo, el dinero, la elegancia… la dolce vita. Yo, en la banda de Casper, era Elena, pero, evidentemente, no me llamo Elena”. Según ella, se encargada de “cosas de logística” (guardar cosas). Jon Imanol, 'El Sapo': “Mi relación con Ángel, con Casper… Uf. Nos llegamos a disparar, a querer, a odiar, a trabajar juntos, a trabajar uno contra el otro… Le puse una bomba bajo el coche y no explotó. Nos llevamos bien”.

La lealtad, la base de los trabajadores de la banda de Casper

Toni, 'El Santo' confiesa que las elecciones de los distintos miembros eran muy exhaustivas, pero el 'El Carni' quien da más detalles: “Él no se reunía con nadie, por eso lo llamaban Casper, porque nadie lo veía. Todo lo que tenía que conseguir, lo hacía a través de mí. Si no cumplía los tiempos y el día, había problemas”.

Según 'El Carni', Casper era capaz de echarte de la banda a pesar de que fueras su amigo si cometían algún error: “Tenía que hacer tu trabajo, tu labor, y presentar mucha lealtad… sobre todo cuando él te ponía a prueba. Te daba un maletín y no sabes si en el maletín van cromos de la Pantera Rosa o billetes de 500”.

“Ese maletín tiene que llegar a Valencia en un AVE. No puedes abrir el maletín. Si abres el maletín, vuelves a tener problemas. Te infiltraba a cualquier persona a tu lado para ver si hablabas con alguien y le decías ‘estoy trabajando con Casper’, te grababa conversaciones… eran pruebas de fuego. Era amigos de sus amigos solamente si le prestabas lealtad y si cumplías las pautas que él decía”, remata.

Miguel Ángel Ortega ‘Rambo’ y Juan Carlos ‘El viejo’, las manos izquierda y derecha de Casper

Toni detalla que la organización contaba con un único jefe, que era Casper, y varios capitanes. Uno de esos capitanes fue él. Cada capitán, tenía a su equipo. “Las manos izquierda y derecha eran Miguel Ángel Ortega, alias Micky o Rambo, y Juan Carlos, alias El viejo o El paraca”, cuenta Toni, que da más detalles de las funciones de cada uno de ellos en la banda.

