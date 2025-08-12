cuatro.com 12 AGO 2025 - 00:10h.

Así se llevaron a cabo infinidad de robos en bancos a manos de la banda de Casper

El año 1998 fue considerado como el de “la gran explosión de Casper en el terreo delictivo, que le produce unos ingresos descomunales”, según el periodista Ricardo Fernández. Y es que se calcula que, en pocos meses, Casper se hizo con hasta ochenta millones de euros. ¿Cómo? Robando bancos y liderando una banda criminal organizada.

La banda de Casper llevó a cabo la técnica de los butrones, algo que, por aquel entonces, era innovadora. De hecho, se llega a decir que la banda de Casper fue pionera al respecto a la hora de utilizar esta técnica para desvalijar bancos. Casper se fijó en localidades como Yecla, Elche, Elda o Ibi, consciente de que era pequeños pueblos donde “se mueve mucho dinero negro” guardado en cajas de seguridad.

Jon Imanol ‘El Sapo’ detalla en qué momento Casper decidió llevar a cabo atracos en estos bancos con método del butrón: “En esa época era algo rentable. Los dos lo habíamos hecho en diferentes países. Robar un banco es un delito que, en la época, en el Código Penal, no era muy castigado, de uno a tres años. Que robes un banco o que robes un radio cassette o un coche, era lo mismo. Son penas pequeñas”.

‘El Sapo’ considera que España era una especie de paraísos de dinero negro porque había dinero no fiscalizado. Por su parte, Toni ‘El Santo’ detalla que, en un primer momento, la banda se encargó de localizar esas cajas de seguridad y en qué sucursales se escondían. Para ello, tenían en cuenta “el ecosistema colindante” que pudiera beneficiarles a la hora de escapar.

El modus operandi de la banda de Casper para atracar bancos

Alguien trajeado entraba en el banco, se hacía pasar por empresario para abrir una cuenta con una importante cartilla de dinero. Además, pedía una caja de seguridad para guardar documentos o joyas. Después, hacían un estudio de planos para lograr tener un acceso. Asegura que algunos de estos atracos han salido en televisión pero, otros muchos, no, según detalla El Santo.

Saquearon así multitud de bancos con métodos idénticos, a través de butrones (agujeros en las cámaras acorazadas). Aprovechaban días festivos, puentes, vacaciones de Semana Santa o Navidad. En este sentido, el robo en un banco de Yecla fue un antes y un después para la investigación y para los autores. Eligieron la noche perfecta: Nochebuena. Allí encontraron de todo, desde droga hasta fotos pornográficas. Eso sí, se llevaron 2.700 millones de pesetas.

El error que les delató

Cometieron un error en Yecla. Era tanta la avaricia que sintieron al ver tanto dinero que decidieron dejar la máquina con la que realizaban los butrones. Esto les hizo pensar a los investigadores que detrás de todo se encontraba la banda de Casper. Localizaron al vendedor de ese taladro y la factura de compra estaba a nombre de uno de los miembros de la banda criminal. A partir de ese momento, comenzó a estrecharse el cerco para darles caza, según detallan las investigaciones policiales llevadas a cabo en su momento.