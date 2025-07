El soltero da una sorpresa a su cita actuando para él con una canción propia e Izan da su más sincera opinión en privado

Una soltera pone el broche final a su cita con una sorpresa que deja alucinando al restaurante

Compartir







Izan es un bailarín y músico de 21 años que llega al restaurante de ‘First Dates’ para encontrar el amor. Al entrar confiesa estar emocionadísimo por saber quién será la persona que habrá buscado el programa para él. Y es que, cuando pensó en probar, dijo: “¿Por qué no?”. Después de tener unas relaciones, se quedó un tiempo soltero para encontrarse a sí mismo y para perseguir sus sueños. “Digamos que quiero ser como Hannah Montana, esa doble vida a mí me encanta. Por la mañana soy Izan Sánchez y por la noche soy la mayor diva del mundo”, asegura en su momento a solas con la cámara.

Para demostrar que es un artista de los pies a la cabeza, piensa darle la bienvenida a su cita con uno de sus bailes de la canción ‘Abracadabra’ de Lady Gaga nada más entre por la puerta. Espera que esta persona, teniendo en cuenta cómo es él, sea un poco más “pacífico y relajante” que él, pero que sea romántico.

Al restaurante más famoso de la televisión llega Cian, un joven dependiente de 20 años que eligió este nombre cuando se mudó a Madrid con 12 años para recalcar que era una nueva persona que se iba a la capital a crear su carrera musical, por lo que también le sirvió como nombre artístico.

Nada más entrar, se encuentra con el ‘show’ que tenía preparado su cita. “Yo soy una persona muy lanzada y yo he dicho ‘Aquí estoy y aquí lo voy a hacer’", señala Izan en el confesionario. “Me ha gustado, además no lo hace nada mal”, confiesa en su momento a solas con la cámara. Y es que, el soltero se ha dado cuenta que tiene mucha ligereza bailando, un halago que alegra a Izan. Lo que él no sabe es que también tiene una sorpresa para él al final de su cita.

La sorpresa de Cian a Izan 'En 3, 2, 1...'

Antes de dejarles a solas en el reservado, Cian advierte a su cita que tiene una sorpresa preparada para él. Y es que, el mejor plan para el soltero siempre es ir a un karaoke, así que ha aprovechado para mostrarle una canción compuesta por él mismo. "'En 3, 2, 1' nace del deseo de querer estar bien ya. Me pasó una cosa, estaba muy triste y me imaginé estar en 3, 2, 1 bien", cuenta Cian en el confesionario.

Aunque el soltero aplaude y anima a su cita durante su actuación, en su momento a solas con el equipo confiesa entre risas que la canción "es un poco CantaJuegos" o una versión de 'El baile del gorila' de Melody. "Si estás viendo esto, en 3, 2, 1 pero 0 ya, por favor. Que llegue ya al -1, no puedo más", bromeaba el soltero.