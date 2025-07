Ruth confiesa a su cita que ha hecho de todo con su pareja, pero hay una anécdota que destaca entre todas

Dos solteros protagonizan una cita en 'First Dates' llena de química': "Lo ha hecho todo muy fácil"

Ruth es una valenciana muy alegre pues le encanta ir con una sonrisa en la cara y que se dedica profesionalmente a ser limpiadora. Aunque tenga 56 años, lo cierto es que no los aparenta o por lo menos eso es lo que le dicen los hombres cuando se enteran de que es abuela: “Ya me gustaría tener una yaya así”. En el amor, lleva soltera desde que se divorció en el 2004, lo que significa que se casó cuando solo tenía 17 años. Eso sí, siempre fue una mujer a la que le gustaba romper patrones pues en su boda se vistió de rojo en vez del blanco tradicional. A día de hoy, busca un hombre que sea buena persona, sincero y trabajador “como un Richard Gere”, además de que sea más mayor que ella pues busca que le enseñen cosas que todavía no sepa.

Su cita es Juan Carlos, un hombre valenciano de 60 años al que le gusta cuidarse, pero no porque la gente se fije en él, si no por cómo le hace sentir. Ha tenido varios oficios a lo largo de su vida, pero finalmente se jubiló ejerciendo como camionero. Al verlo entrar en el restaurante de 'First Dates', la soltera se queda en shock: “Creo que lo he visto”. Y es que el soltero estuvo viviendo en el mismo pueblo que ella hasta que se divorció, lo que hace pensar a Ruth que es más que probable que conozca a su exmujer.

A la soltera le llama positivamente la atención su look, ya que considera que va vestido “juvenil”, mientras que a Juan Carlos le parece una mujer “guapa” porque se esperaba otra cosa “peorcita”. Ambos se van a la mesa del restaurante más famoso de la televisión para continuar con su cita, cuando el soltero le aparta la silla para que se siente, un gesto caballeroso que nunca habían tenido con Ruth: ¿Triunfará el amor entre los solteros?

La anécdota más salvaje de Ruth

Durante un juego de preguntas para conocerse mejor, Juan Carlos le pregunta qué es lo más salvaje que ha hecho a lo largo de su vida refiriéndose, por supuesto, al “tema”. “He hecho locuras con él, lo he hecho todo”, asegura Ruth refiriéndose a su marido. Sin embargo, tras darle una pensada, hay algo que se le ocurre que puede destacar: En la vuelta de un viaje con su marido a Sevilla se pusieron a hacer el amor. “¿En el autobús?”, pregunta incrédulo Juan Carlos. “Con mis suegros”, confirma asintiendo la soltera.

El soltero, por su parte, tampoco se queda corto: en unas escaleras, en el ascensor, dentro del agua… “A mi me gusta que me miren”, le confiesa Ruth. Ante esta información, Juan Carlos se pregunta si también le parece bien grabarse para verlo después junto a su pareja, una propuesta que estaría dispuesta a aceptar: “No tengo asco a nada”. Que sea tan “fogosa”, es una cualidad que gusta al soltero según confiesa en su momento a solas con la cámara.

En cuanto al sexo, hay algo que nunca ha hecho Ruth y es porque su tamaño de pecho, según confiesa, no se lo permite: "No tengo". Este comentario desata su risa ante la atenta mirada de Juan Carlos, quien le acaba confesando que está muy sorprendido con la afinidad que están teniendo durante su cita.