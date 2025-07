First Dates 22 JUL 2025 - 22:47h.

Es la tercera vez que Gaspar vivista ‘First Dates’ con la intención de encontrar el amor definitivo

No le convence el aspecto de su cita en ‘First Dates’: “Veo a mi profesora de secundaría, no me ha atraído”

Gaspar, jubilado de 72 años, llegaba a ‘First Dates’ por tercera vez, en las anteriores no había habido mucha suerte y no pudo encontrar el amor. “Desde la última vez, Gaspar, ¿Qué tal ha ido tu vida sentimental?”, se interesaba Carlos Sobera tras analizar el look del comensal.

“La verdad es que te voy a decir una cosa, yo tengo cara de pillo ¿a quién voy a engañar yo?”, decía el invitado. “Claro, se te ve y dicen, este viene q lo que viene, pero tú no vas a eso, ¿no?”, le preguntaba el presentador “Sí, claro que voy. Hay que ir a todas”, aseguraba en un ataque de sinceridad de Gaspar.

“He foll*** como un loco. necesito picotear todo el rato. Siempre. Si no, no eres feliz. Nada. He perdido la cuenta. Julio Iglesias, eso quisiera él, haber tenido más que yo”, comentaba en toco jocoso el comensal antes de conocer a su cita.

Gaspar quiere centrar la cabeza a sus 72 años

“Tú eres infiel por naturaleza. Entonces, ¿a qué vienes aquí?”, se ponía serio Sobera. “Pues porque yo ya quiero cortarme la coleta y buscar una chica decente y hacer pareja. Yo soy infiel. La mujer es... Pero claro, yo sí estoy enamorado me quedo como un gato, siempre estoy lamiendo… Tengo yo ganas ya de tener algo a mi lado”, se confesaba Gaspar.

“A mí me gusta lo femenino, me gusta esa mujer que... ¡Ay, déjame! Esa mujer que se levanta, se pone ese tacón alto, esas braguitas por aquí arriba, ¿sabes? Y te campanea un poquito por delante…”, explicaba el comensal antes de conocer ya a Paca, celadora jubilada de 68 años.

Llega Paca, la cita de Gaspar

Paca llegaba a ‘First Dates’ con las ideas muy claras: Necesito yo un hombre que me dé un meneo así… y que me ponga las patas para arriba”. Aunque al conocer a Gaspar, no parece que, tras una primera impresión, vaya a ser él: “No me ha gustado. No me ha llamado la atención de... No me ha dado el pellizco que se suele decir”.