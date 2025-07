First Dates 22 JUL 2025 - 22:30h.

Javier, 48 años, nada más conocer a Conchi, 50 años: “Parece un poco mayor”

Javier, agente funerario de 48 años, y Cochi, cocinera de 50, se conocían por primera vez en ‘First Dates’ y las impresiones de ambos a primera vista eran muy diferentes.

Ella tenía muy claro en qué fijarse lo primero y más importantes: la dentadura. “Hay una cosa importante, que menos mal que los dientes los tiene perfectos, porque es una de las cosas que para mí es muy importante. Así que es lo primero que me he fijado, por si acaso. Y bueno, nada, no tengo nada que objetar con sus dientes”, decía ella al conocerlo.

Javi, por el contrario, sí que encontró un inconveniente y al hablar de la edad que tenía cada uno, el comensal no quedó nada conforme: “No me atrae físicamente porque me ha parecido a lo mejor un poquito mayor cuando la he visto. Luego es más joven de lo que parecía, pero claro, no es una cosa que yo busco.

La pareja se conoce más durante la cena

Si es cierto, que, durante la cena, Javier exponía sus manías y la pareja parecía que empezaba a congeniar. Además, otras de las cosas que buscaba Conchi era que su cita no tuviese faltas de ortografía, otro requisito que cumplía a la perfección, o eso aseguraba, Javier.

Pese a todo, Javier seguía erre que erre con el aspecto físico, no le llegaba a convencer: “Yo la veo y parece mi profesora de secundaria, entonces no es una cosa que me haya atraído.

La gota que colmó el vaso

Pero hubo algo que acabó de sentenciar a la pareja: su forma de entender las relaciones y lo que buscan en este momento de su vida. “LA relación que yo busco ahora, no quiero posesión de ningún tipo, no quiero a alguien que esté pegado a mí todo el día, ni que me diga lo que tengo que hacer… No quiero convivir con nadie, que eso ahora tiene un nombre: LAT, Living Apart Together (relaciones con compromiso pero sin convivencia)”.

Javier, por el contrario, en ese sentido es algo más tradicional, y busca una chica para convivir y poder estar el mayor tiempo con ella.