Descubre cómo acaba la cita de Carmen y Antonio en 'First Dates'

Dos solteros protagonizan una cita llena de química: "Lo ha hecho todo muy fácil"

Carmen tiene 86 años es empresaria jubilada y llega desde Barcelona con ganas de encontrar el amor en ‘First Dates’ porque “nunca he estado enamorada”. Le ha gustado ser libre, sin pareja y sin que nadie le mande. En el amor le ha ido como ella ha querido porque le gusta ser independiente; “no he nacido con vocación de casada”, sin embargo, tiene un hijo.

Busca un señor amable, simpático, que comparta aficiones pero que sobre todo le deje ser ella misma. Por la puerta llega Antonio, un funcionario jubilado de 90 años que llega desde Oviedo buscando una mujer que sea “libre y que tenga sus ideas”.

La primera impresión de Carmen parece haber sido buena: “Me gusta su presencia” y Antonio ha encontrado en ella la “belleza natural”. Tras un chin chin, Carlos Sobera les acercaba hasta la mesa donde van a conocerse mejor. Desde la mesa, Carmen le ha contado que nunca ha estado casada, algo que parece sorprender a Antonio: “Por lo que veo nunca ha estado casada, ha estado soltera y es algo que me extraña y que es muy raro”. Antonio, en cambio, le ha contado que es viudo, que tuvo cuatro hijos y que su mujer falleció hace cinco años.

Tras esto, la pareja habla sobre cómo se decidieron a ir a ‘First Dates’; ambos coinciden en que querían un cambio y experimentar cosas. Por otro lado, una vez la pareja ha recibido el juego de temas del programa, Carmen aclara que fuera del programa pueden seguir conociéndose y llegar a una relación o simplemente una bonita amistad. De temas sexuales no quiere hablar porque son para “nuestra intimidad”.

Antonio le ha confesado que le gusta” tu conversación, tu manera de ser y cómo hablas”; ante estas palabras, la soltera también se ha sincerado sobre lo que siente hacia él: “No pensaba encontrar un hombre tan agradable, me encanta tu conversación y creo que la comida ha sido agradable, pero la compañía mucho más”. Pese a la buena conversación, ha habido un impedimento para Carmen en la cita. Mientras que a ella le encanta bailar; a él no le gusta: “Esto es un hándicap”, confiesa la soltera.

La decisión final de los solteros

Tras una tierna cita, ha llegado el momento de conocer la decisión final de los solteros. Antonio tiene claro que quiere una segunda cita con Carmen; sin embargo, ella buscaba una persona que le gustara mucho bailar: “Es una pena por lo del baile, pero no podría ser una segunda cita”.