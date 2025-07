First Dates 17 JUL 2025 - 23:15h.

Descubre cómo ha sido la conexión más allá del físico entre Renée y Rafa, dos solteros llenos de colorido en ‘First Dates’

Renée toca en Sevilla en el Proyecto Mariposa, un proyecto que ayuda a personas con cáncer y sus familias. Laura Boado se ha fijado en su acento y en su instrumento musical. La soltera le ha contado que era holandesa, pero que lleva 38 años en España y que quería tocar su flauta nativa norteamericana cuando entrara su cita. Ha trabajado con enfermeras y con masajes energéticos conseguía ayudar a la gente en el último proceso de su vida. Le encanta salir a pasear y estar con sus amigas. En el amor, es muy exigente y busca a un hombre inteligente y con buen humor.

Rafa, su cita, es un tipo que viste muy a su rollo “en el pueblo me conocen cómo el del sombrero o el del perrito”. Al entrar en ‘First Dates’ y escuchar la flauta de Renée se le han puesto los pelos de punta y no ha podido contener la emoción porque nunca le habían recibido así. La soltera le ha querido dar un abrazo para sentir sus energías y ha tenido una buenísima sensación, además “me encantan los calvos”. El soltero ha flipado al saber que Renée tenía 77 años porque él tiene solo 66 y la ha visto estupenda.

Renée concede un masaje energético a distancia a Rafa

Ya sentados en la mesa, han comenzado a contarse sus historias de vida. Rafa le ha contado que estaba jubilado y que cuidaba de su nieto de 8 años, y de su perrita. Renée se ha emocionado al contarle que perdió a su perrita y Rafa no ha podido contener las lágrimas porque no quería ni imaginarse el proceso “soy muy sensible y solo pensar que puedo perder a mi perrita”. A la soltera le ha gustado su sensibilidad y que no ocultara sus lágrimas.

Rafa le ha contado que llevaba 36 años divorciado y que había tenido muchas relaciones. Además, le ha advertido que a él le gustaba mucho el sexo, aunque pareciera, por decirlo, que era un pervertido “parece que solo pueden follar los de 30”. Renée le ha entendido y le ha contado que ella llevaba dos años sin tener relaciones, pero que ella era más de calidad y no de cantidad.

En el reservado de ‘First Dates: Summer Resort’, Renée le ha contado que había hecho masajes energéticos a distancia y le ha pedido que se tumbara para demostrárselo. Rafa se ha dejado masajear en la distancia, mientras él tocaba un poquito a su cita. Renée le ha hecho sentir sensaciones que nunca había vivido y ha tenido claro que quería conocerla mejor “no hay nada que no me haya gustado de esta señora”. Ella también le ha dado un “sí” a una segunda cita y se han ido de la mano de ‘First Dates: Summer Resort”.