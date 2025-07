Lara Guerra 21 JUL 2025 - 22:40h.

Dos solteros viven una romántica cita llena de feeling en 'First Dates'

Georgina tiene 49 años, es psiquiatra y psicóloga, y llega desde Barcelona dispuesta a encontrar el amor en ‘First Dates'. La soltera comenta que las personas que han hecho psiquiatría son aquellas que necesitan trabajar ciertas cosas de sí mismo. Fuera del trabajo a Georgina le encanta disfrutar, hacer reuniones con sus amigos, familia…alquilar un velero para dar un paseo. Por otro lado, sobre lo que le busca en una pareja es que “tenga un buen carácter y una persona familiar”. Tras contarle sus gustos a Laura Boado, ella daba paso Daniel, su cita.

El soltero es un empresario de 50 años que llega desde Zaragoza. Él sabe que hay personas que dicen que se vive muy bien solo, sin embargo, es algo que no concibe. Considera que la vida en pareja es más “divertida, amena y más todo”. La primera impresión de los solteros ha sido muy positiva, ya que nada más pasar Daniel por la puerta, Georgina soltaba un “me gusta”. Además, no ha dudado en comentárselo también al programa: “Al verlo por la puerta he pensado ‘este es para mí’.

Desde la barra del restaurante han comenzado a conocerse hasta que Laura les ha interrumpido para llevarlos hasta la mesa donde compartirán una bonita velada juntos. La cena comienza con Daniel contando cosas de su vida para que Georgina pueda conocerle mejor. Tiene una gran pasión por el mundo de los coches y las motos ya que tiene varios talleres; “siempre me he dedicado a ello”. Sobre su familia, el soltero tiene un hermano más pequeño, pero “más grande de altura”, un dato con el que ha comenzado a sorprender a la soltera tras decirle la cantidad de centímetros que tenía cada uno de ellos.

Tras esto, la pareja habla sobre lo que significa para ellos tener una relación; para ambos es muy importante tener una relación. El soltero confiesa haber estado “más de media vida” en pareja y Georgina asegura que aunque solo se está bien, con pareja “estoy mejor”.

La pareja acude a la sala de ‘intimidad total’

Después de una cena llena de feeling, la pareja se ha dirigido hasta la sala de intimidad total donde han recibido un juego de posiciones de yoga. Pese a que al principio Dani no se prestaba voluntario a hacerlo, finalmente aceptaba; un gesto que le ha gustado mucho a la soltera. Asimismo, el soltero ha confesado que “me siento muy a gusto con ella; lo ha hecho muy fácil todo”.

La decisión final de la pareja

Ha llegado el momento de conocer la decisión final de esta bonita pareja, aunque hay muchos indicios de que esta relación puede llegar a buen puerto. Tras bailar juntos Dancing Queen; ambos se han sentado para comentar si quieren seguir conociéndose. “La tendría porque me has ca ído muy bien, me pareces una persona muy interesante y creo que me queda mucho por conocer”, confiesa Dani. Georgina sin dudarlo contesta: “Tendría una, dos y más”