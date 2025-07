First Dates 17 JUL 2025 - 23:30h.

A Aurah no le gusta Javier, pero no es fácil encontrar a alguien que entienda su profesión de vidente. Descubre cómo terminan cazando fantasmas juntos

Un soltero de ‘First Dates’ rompe a llorar con el original recibimiento de su cita: “Nunca me habían hecho algo así”

Aurah tiene 35 años, es tarotista y vive en Alicante. Ha llegado a ‘First Dates’ con una carta en la mano y le ha explicado a Carlos Sobera que lleva años echando las cartas y que sobre todo le piden consultas amorosas. Le ha confesado al presentador que ella se las echa así misma y que cuando está con alguien sabe si le está mintiendo o si le va a mentir en un futuro cercano. Es muy exigente y le gustaría que su cita fuera un tipo comprometido y que tuviera deseos de formar una familia como ella.

Ha dejado unas cartas como pista a su cita y le ha confesado al presentador que suele ser algo que ella para atrás a los chicos porque temen que descubras algo que no quieren o porque no creen y la consideran una friki.

Javier, su cita, tiene 42 años, es tanatopractor y un apasionado del arte funerario “Los cementerios me encantan, me relajan”. Al verle entrar en ‘First Dates’, Carlos Sobera se ha quedado fascinado por su look veraniego y ha tenido una duda “¿Es traje de baño o pijama?”. El soltero le ha confesado que venia en pijama. Se dedica al mundo de las energías y asegura que con solo ver a una persona siente su energía. Al ver las cartas del tarot sobre la barra ha sabido lo que significaban y nos ha contado que él era médium, vidente y que había decidido ser tanatropactor porque cuando su padre murió le dejaron muy guapo “cuando les estoy pintando, estoy hablando con ellos”.

Al verle, Aurah ha exclamado un “raro, no me ha gustado el conjunto” y es que ella se había vestido de princesa y su cita venía en pijama. Han comenzado la cita hablando de sus profesiones y de cosas paranormales. Aurah ha querido saber si le había pasado algo fuerte y Javier le ha soltado un “me ha pasado de levantarse un difunto cuando le estoy maquillando”.

Javier le ha contado que hacía muchas cosas y que además de su trabajo tenía un canal de Youtube, hacía bolos y que estaba empezando con las investigaciones paranormales. Ella le ha dicho que era muy guay, pero no ha entendido que hiciera monólogos con sus poderes porque ella lo veía como algo para ayudar a las personas.

Aurah, sobre su cita: "Es todo lo contrario a mí”

El soltero le ha dicho que era un tipo muy positivo y que tenía muy buenas expectativas de la cita. Le ha confesado que estaba empezando a hablar con su yo cuántico “mi yo del futuro” y que, hacia viajes astrales, pero que era de la santa muerte. No ha parado de hablar un segundo y le ha hablado de todas las cosas que hacía. Aurah le estaba escuchando atenta, pero con la sensación de que no se enfocaba en nada “es todo lo contrario a mí”.

Javier asegura que es un experto en péndulo y que lo utiliza hasta cuando pierde las llaves. Estaba teniendo muy buenas sensaciones con Aurah y sentía que podía ser la tranquilidad que le compensara. Incluso, le ha dicho que su madre se llamaba María y que todas las mujeres con las que ha estado bien tenían en su nombre María.

El soltero estaba encantado porque era la primera vez que coincidía con otra vidente que le entendía y no surgía mal rollo. Ella no quería darle falsas esperanzas y ha intentado ser diplomática, pero en el momento de la verdad, le ha dicho que quería seguirle conociéndole, pero poco a poco porque no había sentido una gran atracción inicial, pero era muy difícil encontrar a alguien que entendiera su mundo. Se han ido contentos y dispuestos a “cazar fantasmas por ahí”.