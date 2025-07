First Dates Madrid, 21 JUL 2025 - 23:29h.

Así ha quedado José cuando su cita le ha pedido que sea el tercero en su relación abierta

Karen, una creadora de contenido, ha venido dispuesta a encontrar a otra persona que complemente su relación. La mujer ya tiene un noviazgo con su chico desde hace 5 años, pero tiene claro de que ahora es el momento de que disfruten al máximo del amor. "Hoy es la primera vez que busco a alguien personalmente y si físcimanete nos atrae, nos conoceríamos los tres", comienza diciendo cuando ha llegado al restaurante de 'First Dates'.

La mujer busca un hombre más alto que ella, moreno y más joven. "Una persona hecha a fin a mí, hay que probar", comenta. Cuando ha aparecido José, un dependiente de 36 años de Madrid, llegar por la entrada, ha habido una primera conexión y buenas sensaciones tanto por un lado como por otro -así ha sucedido en el caso de Georgina y Daniel-. "Con esa mirada rompiste todos los esquemas de la televisión", le lanza de primeras el soltero.

"¿Podemos hacer contenido juntos?": La inesperada propuesta del soltero

José se pensaba que se enfrentaba a una mujer que venía dispuesta a encontrar el amor. Pero, como decimos, no ha transcurrido como el resto de citas en los que ambos están solteros. Mientras cenaban, José se interesa por su "mundo interesante", refiriéndose a la creación de contenido. "¿Cómo lo compensas con el trabajo?", le pregunta. Karen le dice que lo lleva "bien", y al momento recibe una propuesta. "¿Podemos hacer contenido juntos?", le pregunta José.

La otra no se anda con rodeos en estos primeros intercambios de palabras. "Tienes que saber que yo tengo pareja y buscamos al tercero en discordia", le asegura Karen. El madrileño asegura que "permitiría" en caso de que su pareja hiciese "lo mismo".

Karen le explica poco después que su novio "no es liberal". "Hay mucha gente a la que el mundillo swinger le ha salvado el matrimonio", nos había dicho antes a solas. Antes de tener su relación, había sido 'swinger'. "Pero cuando ya lo dejé se lo comenté a él, e tener a otras personas si el otro quiere", relata. ¿Cómo estaba reaccionando José mientras?

El soltero ha trasladado, como podemos ver en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia, que no cree que exista "más sinceridad" en el caso de su cita de 'First Dates'. "Cuando lo vea le voy a decir que siento que te conozco de toda la visa", le comenta incluso entre risas. Karen le explica su objetivo (y el de su pareja): "buscamos conocernos, ir despacio y lo que tenga que ser será".

"Me ha dejado boquiabierta la reacción que ha tenido sobre lo que hago. Me ha parecido fantástico, muy bien", cuenta la creadora de contenido. En la decisión final, ambos han dado el 'sí' a seguirse conociendo -no como Carmen y Antonio, que han sorprendido con sus respuestas-. ¡Que viva el amor!