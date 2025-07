cuatro.com 15 JUL 2025 - 00:45h.

El aventurero de ‘Río salvaje’ consigue pescar un esturión blanco gigante de… ¡250 kilos y casi 3 metros!

Kike Calleja tiene que visitar un hospital en Canadá tras un percance: “Tengo la cara toda hinchada”

Kike Calleja y el equipo de ‘Río salvaje’ visitaban Canadá, la Columbia Británica, con el principal objetivo de intentar capturar el esturión blanco gigante en el río Fraser. Una tarea que se antojaba difícil y más teniendo en cuenta algún que otro percance que sufrió el aventurero.

Para conseguir capturar un esturión blanco gigante, Kike Calleja contaba con la inestimable ayuda de Kevin Estrada, guía de pesca, que se mostraba optimista antes de embarcarse en la aventura. “Cualquier cosa es posible, por eso salimos a pescar… nunca se sabe”.

Kevin es un experimentado pescador que, según contaba a un Calleja impresionado, el récord en el río Fraser del esturión más grande lo tiene él: Entre 400 y 550 kilos. “Pesqué ese pez en 2021 y medía tres metros y medio hasta la horquilla de la cola. Fue un momento muy especial, a día de hoy todavía no me lo creo”.

Kike Calleja se mostraba muy motivado y con muchas ganas de, aunque no se batiese ese récord, conseguir un gran esturión blanco gigante.

La primera captura: un esturión bebé

No tardaron mucho en conseguir un primer ejemplar, eso sí, era un bebé de esturión blanco. Pero, pese a no ser el objetivo, fue de gran utilidad para Kevin que lo valoró y le puso un chip antes de volver a solarlo al río.

“Está genial conseguir uno de este tamaño, porque no todos los días podemos coger uno tan pequeño”, explicaba el pescador.

Kike Calleja consigue pescar esturión blanco gigante

Después de unas horas de pesca, Kike Calleja conseguía en ‘Río Salvaje’ algo insólito en su carrera y lograba pescar un esturión blanco gigante tras un tremendo esfuerzo y bajo una gran emoción.

“¡Es tremendo! Esto no es una truchita de león, esto es un esturión”, decía Calleja mientras intentaban trasladar el pez a la orilla. “¡Es increíble! Impresionante. Dos metros ochenta y dos centímetros, casi tres metros de pez”, comentaba emocionado.

“Es la pelea más bestia que he tenido en mi vida. Tengo en mis manos el pez más largo y más grande de mi vida. Y me parece un momento increíble poder tocar este auténtico monstruo y estoy totalmente... Bueno, ahora estoy con el corazón a cien. La pelea ha sido muy fuerte. Unos 250 kilos de pez. ¡Impresionante! En mi vida he visto un pez tan grande”, aseguraba Kike Calleja tras la hazaña conseguida en Canadá.