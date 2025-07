cuatro.com 14 JUL 2025 - 23:45h.

Calleja, en su aventura por Canadá para pescar el esturión blanco gigante: “En estas aguas tan inmensas no me desenvuelvo”

Kike Calleja viajó junto al equipo de ‘Río salvaje’ a Canadá con la misión principal de capturar un esturión blanco gigante. Sin embargo, antes de enfrentarse a ese reto, el aventurero intentó pescar el emblemático salmón, una especie clave en la región. No obstante, el no estar en temporada y la sobrepesca dificultaron enormemente lograr ese propósito.

Además, en uno de los intentos de pesca Calleja no lo pasó nada bien debido al temporal. El viento y las olas hicieron que el aventurero se llevase un buen susto. El equipo, en un primer lugar sufrió un percance: el viento hico que la zodiac que llevaba encima de la embarcación saliese volando.

“Es un día movidito. Yo no entiendo nada. Le he dicho que quiero pescar un salmón y me trae aquí…”, comentaba Calleja. “Esto es peligroso…”, le decía al capitán que llevaba el barco.

“¡Ay, qué tensión! Parece la película de 'La tormenta perfecta'. ¡Uf! ¡Qué tensión! Me he dado con la cabeza en el techo y todo del oleaje”, comentaba con preocupación el pescador.

“Esto te hace lo que es el peinado de la raya al medio. Da un poco de acojono, ¿eh? Nos ha sacado aquí, en el medio del mar, con unas olas brutales. Aquí es donde viven los peces grandes, ¿no? Pero las olas grandes también. ¡Ay, ay, ay! esto está movidito, movidito…”, aseguraba Kike Calleja.

“Yo soy pescador de mosca. Me imagino un río, con su corriente, su agua cristalina, sus arbolitos... Los sitios que me gusta ir a pescar, como cuando voy en León. Y esto es todo como... Bueno, sobre todo mucho mar. Yo, en esas aguas tan inmensas, no me desenvuelvo”, valoraba Calleja tras el periplo.