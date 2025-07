First Dates 10 JUL 2025 - 23:16h.

Pilar va a la universidad, es una persona muy inquieta, le encanta saber de todo “soy feliz como soy y estoy a gusto, pero me apetece cambiar”. Le ha contado a Laura Boado que está felizmente jubilada y que lleva unos cuatro años sin pareja. Le gustan los hombres que sean buena gente, cariñosos y que cuiden los detalles, algo que espera que haga su cita en ‘First Dates’.

Luis, su cita, es un hombre de pequeños detalles. En ‘First Dates’ le gustaría encontrar a una mujer sincera, romántica y con buen sentido del humor. Al ver a Pilar ha sentido un auténtico flechazo “me ha gustado mucho, es una mujer muy hermosa”. Ella, sin embargo, no ha visto a un hombre en el que se fijaría por la calle y le ha parecido que igual Elche y Castellón no estaba muy cerca.

Luis ha comenzado la cita confesándole a Pilar que era un tipo romántico, que le gustaba pasear por la playa, ir al cine “con Pilar me gustaría ver la película ‘Un paseo por las nubes”. Al escucharle, Pilar ha comenzado a sentirse atraída por él. De hecho, la ha ganado cuando le ha dicho que le gustaba mucho bailar. Para ella, los hombres bailarines tienen un 40% hechos y le ha confesado que le encanta hacer el amor con música.

Pilar empieza a sentir cosas por Luis al escucharle hablar

Los solteros han bromeado sobre la compañía que les hacía Alexa por la noche “con la ventaja de que no te ronca”. Luis estaba encantado y feliz de volver a sentir algo tan especial. Pilar ha querido saber qué le había parecido y Luis le ha dicho que le parecía muy guapa con total sinceridad. Él ha tenido claro que la besaría por todo el cuerpo sin ningún problema.

Pilar quiere saber la tendencia política de su cita: "No soy roja, soy granate"

Han jugado al Rasca del amor y les ha tocado hablar de política. Pilar no es roja “soy granate” y se ha puesto en guardia cuando Luis no se mojaba y le decía que era casi apolítico. Ella ha insistido porque respeta a todo el mundo, pero para compartir cama y mesa, no quiere a un hombre de derechas. Ha querido saber cuál era su tendencia y él, le ha soltado un “el Pedro Sánchez en el que yo confiaba se ha bajado los pantalones y ya…”, que la ha dejado mucho más tranquila.

En el reservado han bailado juntos y Luis se ha sentido muy atraído por Pilar, tanto que nos ha confesado que había llegado a sentir “una pequeña gran erección” y han tenido que parar de bailar. El soltero estaba feliz y antes de la decisión final no ha dudado en pedirle un piquito, confesarle que había sentido un flechazo y volver a repetirle lo mucho que había gustado. Los dos han sentido que les quedaban mucho por descubrir el uno del otro “esta noche no duermo, sueño contigo”. Se han ido a tomarse una copa y echarse unos bailoteos.