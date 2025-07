First Dates 10 JUL 2025 - 23:05h.

José Luis descubrió que le gustaban los hombres por casualidad “alguien me entró, probé y fue un proceso”. Asegura que no fue fácil asimilar su condición sexual y mucho menos contárselo a su mujer y sus hijos. Le ha contado a Carlos Sobera que ha estado más de 20 años con la madre de sus hijos y otros 10 con un chico. Lleva un año soltero y en ‘First Dates’ busca a un chico sencillo y sobre todo “que venga feliz de su casa”.

A Rafa, su cita, le gustan ni delgaditos ni gordos “un hombre normal”. Tiene un carácter muy fuerte “no soy nadie, pero me enfado enseguida”. De hecho, ha aprovechado la pantalla para pedir perdón a sus compañeros de trabajo “los quiero mucho a todos, pero no me porto bien con ellos, me enfado enseguida”. José Luis no se ha sentido nada atraído por él “no me ha gustado ni su forma de vestir ni su cara ni su cuerpo ni nada”. A Rafa le ha pasado lo mismo “la cara no me gusta, de carita no me pone. Se parece a un primo mío, tiene la misma cara. He visto a mi primo Rafa de Valencia, igualito”. Han intentado disimular, pero la cita no ha comenzado con ninguna ilusión.

Los solteros no se gustan físicamente y la cita se llena de preguntas frías

José Luis ha querido saber a qué se dedica su cita y Rafa le ha contado que trabajaba de limpieza en un colegido de educación especial, pero que antes había sido vendedor ambulante en un mercado. También han hablado de sus vidas sentimentales y a Rafa no le ha gustado nada que José Luis tuviera hasta un nieto “a mí los bisexuales no me gustan, la verdad”.

La cita era muy superficial, a Rafa no le ha gustado nada cómo le miraba su cita “no digo que sea mala persona, pero no me ha gustado” y ha decidido hablar de joyería y abalorios. También han hablado de la distancia que les separaba y de que se podían visitar en tren. José Luis no ha sentido la chispa que esperaba y la cita ha sido fría.

Le ha preguntado a Rafa por sus aficiones y él le ha respondido con un “los hombres”, algo que le ha parecido raro porque a él, le gustan, pero no es su afición. Los solteros también han hablado de sus creencias y José Luis le ha dicho que a él no le importa escuchar una misa de una persona buena “no me gusta escuchar que los homosexuales nos vamos a pudrir en el infierno”.

José Luis lanza a su cita un zasca que pone el punto y final a la cita

La conversación se ha ido acabando y los silencios han hecho que Rafa se sintiera un poquito incómodo en determinadas ocasiones. Le ha contado que iba a hacer 59 años y cuando su cita le ha dicho que tenía 55, le ha soltado un “por el culo…” y José Luis le ha soltado un zasca “no creo”. Rafa le ha dicho que era un decir y él, ha insistido “lo mío, no es un decir”, dejándole claro que no iba a querer volver a verle.

La cita se ha terminado en ese momento y en el momento de la decisión final se han limitado a confesarse que no se habían gustado físicamente y que desde el primer momento sabían que no iban a llegar a nada. José Luis ha sentido que Rafa no quería ni despedirse de él, pero el soltero le ha dicho que de ningún modo y la cita ha terminado con cordialidad.