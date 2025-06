Laura Ceballo 01 JUL 2025 - 00:55h.

El aventurero no ha podido evitar emocionarse al pescar un pez vampiro

La reacción de Kike Calleja al dar con uno de los peces más peligrosos: "No me imaginaba que íbamos a verlo"

Brasil ha sido el destino de Kike Calleja en el gran estreno de 'Río Salvaje'. El aventurero ha cruzado el charco para conocer lugares increíbles y compartir las vivencias más salvajes. Para ello se ha adentrado en el corazón del Mato Grosso, en plena selva amazónica, donde se encuentra el río Teles Pires. En sus aguas, Kike tenía un objetivo: poder ver y disfrutar por unos segundos del pez

Tras varios días y muchas horas intentándolo, por fin llegaba el momento que tanto esperaba: "¡La tengo clavada! Parece buena, es grande, eh", decía mientras comenzaba a recoger. "¡Es grande!", repetía una y otra vez. Y es que, se trataba de una "picada impresionante". Tanto, que estuvo a punto de "arrancarle la caña de las manos".

Kike no perdía en ningún momento la concentración y se entregaba al máximo para cumplir su sueño: "No quiero perder este pez por nada del mundo. ¡Este sí que es un monstruo de río! Muchas horas, mucho sufrimiento. Ahora veo el tamaño de este pez, ahora lo veo. ¡Creo que es el pez más grande que he sacado en mi vida! No te vayas, por favor, llevo días buscándote".

Y, tan solo unos segunos después, lo tenía entre sus manos: "¿Pero qué es esto, por Dios? ¡Que de días buscando esto! ¡Que de sufrimiento!", gritaba sin poder contener las lágrimas. Tenía unos colmillos tan largos que tenía unas cavidades en la parte superior de la mandíbula para que encajen.

"¡Qué presión! ¡Qué emoción! Pero está aquí. Ahora la vermeos tranquilamente, quiero serenarme, llevarla a un sitio tranquilo, porque lo que queremos es mantener a este pez vivo completamente. Vamos a busacr una orilla, nos vamos a meter al agua y la vemos a ver tranquilamente. Pero es que llevo muchos días detrás de esto. Amazonas abajo, Amazonas arriba, días de pesca, tormentas, hambre, sueño... Pero esto merece la pena. Tenía la emoción en el cuerpo y la he explotado ahora. ¡Brutal!", comentaba con el equipo del programa.

Kike Calleja, muy emocionado

Ya en una orilla, y con él entre las manos, Kike se abría como nunca y expresaba lo mucho que significaba para él ese momento: "He recorrido el Amazonas, he pasado sueño, he pasado hambre, he pasado tormentas... Y por fin he conseguido lo que más buscaba, el pez vampiro. Son muchas emociones, de verdad. Cuando llevas tantos días luchando, y lo tienes en tus manos, esto es como un sueño cumplido. Es muy emocionante. Esto es brutal", decía.

"Ahora solo tengo que agradeceros a todos, a vosotros, al equipo, a la gente que apoya desde España, a la familia... Me emociono, qué guapo es. Mil gracias. Me he quedado muy bien", finalizaba.