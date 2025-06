Laura Ceballo 30 JUN 2025 - 23:18h.

El aventurero se ha visto obligado a parar: "Tenemos que irnos de aquí"

La reacción de Kike Calleja al dar con uno de los peces más peligrosos: "No me imaginaba que íbamos a verlo"

Brasil ha sido el destino de Kike Calleja en el gran estreno de 'Río Salvaje'. El pescador y hermano de Jesús Calleja ha cruzado el charco para hacer un recorrido por lugares insólitos y compartir sus aventuras más apasionantes. En pleno Amazonas, Kike ha experimentado un momento que no esperaba y que le ha hecho perder la concentración.

Mientras se encontraba charlando con José María, un experto que no ha dudado en enseñarle los mejores secretos sobre la zona, Kike intentaba lanzarle una pregunta: "¿Me ibas a enseñar otra cosa, no, José?", decía. Pero acto seguido era incapaz de continuar la frase: "Perdón, ¿qué era lo que tenía...?", consultaba con el equipo del programa.

Y es que había algo que le estaba impidiendo trabajar con normalidad: "Perdón, no me centro con los bichos. Me ponen malo", explicaba. "Es que no puedo con esto, me pongo malo. No me centro porque es que no me centro. Me están comiendo. Me comen y me abrasan. Me empieza a brotar por todos lados", continuaba a la par que intentaba espantar a todos los que se encontraban a su alrededor. "Es que nos matan, tenemos que salir de aquí, tío", insistía.

La solución de Kike Calleja a su problema

No obstante, pronto encontraba la solución para poder seguir grabando sin tener que interrumpir la jornada: "Ya sé lo que voy a hacer aunque me muera de calor. Me da igual que sude", aseguraba mientras abría su mochila para coger una chaqueta. "¡Hay muchos mosquitos! Hay que ir cubiertos. Aunque pase calor a mí no me pica un mosquito".

Más tarde, Kike comentaba lo ocurrido con el equipo del programa: "Nos comen los mosquitos, eso sí, pero José María nos pasa estas imágenes". Y es que José María se encarga de colocar cámaras ocultas en plena selva para poder ver la actividad de diferentes animales salvajes y compartirlos en redes para fomentar la preservación de la flora y la fauna. "¡No puede ser esto! ¿Dónde está el pause? ¡Qué emocionante!", decía al ver las últimas imágenes grabadas por una de sus cámaras.