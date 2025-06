Laura Ceballo 01 JUL 2025 - 00:15h.

Una raya sorprende al aventurero y sus acompañantes: "Hay que tener mucho cuidado"

Kike Calleja sufre un inesperado percance con un pez en el Amazonas: "Primer tajo"

Compartir







Kike Calleja ha viajado hasta Brasil para ofrecernos unas aventuras inigualables en el gran estreno de 'Río Salvaje'. Para ello se ha adentrado en el corazón del Mato Grosso, en plena selva amazónica. Navegando por el río Teles Pires, ha vivido momentos de lo más emocionantes y sorprendentes

Entre ellos, el hallazgo de una raya. De manera inesperada, Kike y sus compañeros pescadores pescaban algo. "¡Pegó, pegó pez! ¡Es bueno! ¡Ahí viene!", gritaban. Y, cuando lo atraían hasta la barca, alucinaban con lo que veían: "¡Una raya! ¡Es peligrosa!", anunciaba el hermanos de Jesús Calleja.

Kike tomaba entonces la iniciativa, ya que conocía a la perfección la especie: "Lo conozco. Con este pez hay que tener muchísimo cuidado. Si la sacamos, hay que tener cuidado porque tiene unos aguijones en la cola que son muy peligrosos".

Kike Calleja: "Es un animal muy peligroso"

Acto seguido, tomaba un alicate: "Sé lo que estoy haciendo, pues este pez ya lo he visto, pero es muy complicado manejarlo". Se trata de un pez que se esconde en la arena: "Si la pisas y se te clavan los aguijones, prepárate porque tienes que ir al hospital muy rápido. Es un animal muy peligroso. ¡Vaya animal que acabamos de ver! No me imaginaba que íbamos a verlo".