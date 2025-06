First Dates 11 JUN 2025 - 23:15h.

Descubre cuál ha sido la situación que ha hecho que los dos solteros tuvieran ganas de salir corriendo e ‘First Dates’

Tito no sabe muy bien por qué le llaman Tito porque se llama Marc. Le ha contado a Carlos Sobera que se dedica al mundo de la hostelería y tiene una vermutería en Salou. En el amor no le ha ido muy bien y ha venido a ‘First Dates’ en busca de una relación estable, de sinceridad, honesta, pasarlo bien y descubrir cosas juntos. Las chicas le gustan “finitas, elegantes, amigas de sus amigos, familiares y con dos cojones”.

Alessia, su cita, es napolitana se define como una mujer “muy caliente, extrovertida, familiar, me gusta mucho divertirme”. Al verla, Tito se ha decepcionado porque la ha visto un poquito exuberante y “no es mi estilo”. La soltera le ha explicado que vivía en Valencia, pero que era del sur de Nápoles. La impresión ha sido compartida porque ella tampoco ha visto a un chico que le gustara. Tito ha cogido la directa y le relatado todos los países y lugares en los que había vivido antes de montar su negocio en Salou.

Tito tiene una gatita y Alessia no es de animales en casa

Tras un recibimiento muy frío, los solteros se han sentado a la mesa y han seguido hablando de los múltiples viajes del soltero. Le ha dicho que ahora solo viaja por placer. Alessia es una apasionada del gimnasio y le suelen gustar los chicos más fitness. De Tito tampoco le ha gustado que tuviera un gato porque ella no es de animales en casa, solo soporta los gatos de su hermana. Tito tiene clarísimo que, si tiene que elegir entre una chica y su gatita, “me quedo con mi gatita”.

Sin ninguna ilusión, han seguido conociéndose. Tito le ha contado que tenía 38 años, era soltero y que nunca se había casado. Ella es divorciada y tiene un hijo, y ha querido saber por qué no se había casado su cita y él, le ha dicho que sí se quería casar, pero no tener hijos.

Les ha tocado la carta de la espiritualidad y Alessia le ha contado que para ella era importante porque tenía filosofía budista desde hace muchos años. Tito ha querido saber en qué se basaba esa filosofía y ella ha sentido que la estaba interrogando. El soltero le ha dicho que él meditaba con sus cascos andando por la playa y a ella le ha parecido que “eso no es meditar”.

Alessia es budista: "Andar con los cascos por la playa no es meditar"

En el tema sexual, Tito le ha dicho que para él era muy importante en la pareja, pero en el caso de Alessia no se la ha imaginado en ese aspecto porque no le ha gustado “pero supongo que será fogosa”. En el reservado, Tito ha sido muy cortante y le ha dicho que no iba a bailar. Alessia le ha pedido que se animara porque le parecía una situación muy incómoda, pero él también está incómodo y se ha limitado a tocar las palmas. Los dos estaban deseando que la cita acabara cuanto antes.

En el momento de la decisión final se han dicho que había sido un placer conocerse, pero que no se eran sus prototipos. Eso sí, Alessia le ha dicho que divertirse no se había divertid porque había sido un poco soso.