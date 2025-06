Cuarto Milenio 09 JUN 2025 - 01:15h.

Así ha sido la reflexión completa de Iker Jiménez en su cierre de 'Cuarto milenio'

Iker Jiménez reflexiona sobre su capacidad de sorprenderse: "Me gusta la gente fantasiosa"

Una semana más en 'Cuarto Milenio', Iker Jiménez lleva a cabo su famoso cierre al final del programa. En esta ocasión, el presentador reflexiona sobre el periodismo, y en concreto, sobre cómo se ha tratado la información de la supuesta bomba lapa a Pedro Sánchez que acabó siendo un bulo.

''Ahora mismo hay una guerra abierta entre periodistas, hay guerras en otras partes del mundo y conflictos que son mucho más graves, hay gente inocente muriendo y eso es mucho más grave. Los periodistas somos una raza que como todo un poco el artisteo, nos miramos mucho el ombligo y vemos mucho sobre lo nuestro'', comienza explicando el presentador.

Y continúa: ''La opinión publica se genera en una parte importante por lo que pasa entre los periodistas, lo que pasa entre los periodistas siempre ha sido un poco secreto o no se cuenta mucho, pero existe. Ahora mismo hay un grupo de periodistas, no sé si llamarles francotiradores de la noticia, que cada uno intenta contar las cosas y hay una homogeneidad mayor en otro grupo de periodistas que intentan proteger o acorazarse o que no se sepa''.

''Es curioso, porque el periodista yo creo que sea quien sea quien esté en el poder tienen que contar lo que incomoda y lo que no se sabe. Muchas veces me dicen 'tú le das mucha leña al Gobierno' cuando gobiernen los otros vamos a ver. Cualquier injusticia la diremos porque es nuestra obligación o lo que nos enteremos'', añade Iker Jiménez.

Además, hace referencia al bulo de la supuesta bomba lapa en el coche del presidente del Gobierno: ''¿Es un bulo porque sí? ¿Cómo un montón de gente del periodismo y la política entra a saco sin revisar lo que tenían ahí de inmediato? No es una equivocación, es muy extraño porque dónde queda el periodismo''.

''No es un bulo cualquiera, es un bulo que te puede generar una revuelta porque es el presidente del Gobierno. Entendería que gente muy a fin al presidente del Gobierno dijera 'se acabó, montamos un lío' porque una cosa es que haya gente conservadora, progresista, de izquierdas, de derechas, nadie quiere que haya un atentado contra nadie''. La reflexión completa de Iker Jiménez, en el vídeo.