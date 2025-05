Así ha sido el reencuentro de un exconcursante con Xuso Jones

Xuso Jones se viene arriba bailando reggaeton y tiene un incidente: "Me he quedado tísico"

Xuso Jones elige a Rosa para concursar en 'Lo sabe, no lo sabe', y nada más empezar Xuso se ha sorprendido al escuchar a alguien gritar su nombre. Detrás de ellos ha aparecido Pepe, que concursó en diciembre, en plenas navidades, y se llevaba un premio de 600 euros.

Muy agradecido porque el programa le eligiese a él para concursar, Pepe le cuenta con cariño a la nueva concursante su experiencia: ''Me hizo ganar dinero, me hizo, en esos momentos, olvidarme de todo y ser más feliz en ese día. Me hicieron feliz, feliz''.

Entre risas, y muy contento por verle de nuevo, Xuso Jones le animaba a cantar algo: ''Tiene duende'', y él se lanzaba, sin dudarlo ni un segundo, a cantar a pleno pulmón en mitad de la calle dejando a todos boquiabiertos con su gran talento.

''Me he emocionado y todo. Mira cómo estoy, con las lágrimas'', le decía Xuso, y Pepe le contestaba, emocionado: ''A mí me hiciste muy feliz, de verdad. Gracias, que te vaya bien en la vida, y al equipo, que sois fenomenales''.