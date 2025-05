Así es la comunidad hindú desde dentro: no te lo pierdas

Melilla ha sido el escenario donde Xuso Jones, junto con todo el equipo de 'Lo sabe, no lo sabe', ha realizado la última entrega del programa de Cuatro. El presentador, en plena ruta de los templos en 'El Pueblo', ha visitado un templo hindú y ha conocido todos los detalles de esta religión dominante en la India, Nepal, la isla de Mauricio (África) y la isla de Bali (Indonesia).

"Námaste", saludaba Xuso Jones, nada más entrar. "Nos habían dicho que aquí está la comunidad hindú de Melilla", confesaba el presentador de Cuatro, para proceder a quitarse los zapatos y conocer de primera mano toda la religión hindú. Ramesh, uno de los que se encontraba allí, contaba que debía quitarse los zapatos y que, una vez hecho eso, no los suelen tocar con las manos por si luego tienen que tocar a sus dioses.

Además, allí se encontraba la hija de Ramesh y su mujer, la Diosa de la Fortuna en la religión hindú. "¡Qué guapa es usted!", señalaba Xuso Jones. En Melilla, la comunidad hindú es muy pequeña, casi sin llegar al centenar de personas. Por otro lado, dentro del templo estaban los diferentes dioses que están tan presentes en la religión hindú, además de diversas estampitas de la Virgen. "La religión hindú es muy tolerante con los demás", añadía.

Por otro lado, un círculo rojo indicaba todas las diferentes religiones que conviven en la ciudad de Melilla: desde la comunidad gitana hasta el Islam o la Cruz del Catolicismo. "Solamente nosotros podemos tener esto junto, en otras religiones no pueden tener otros símbolos al lado suyo", contaba la Diosa de la Fortuna. Tras esto, Xuso Jones les proponía a Ramesh y a su hija participar en 'Lo sabe, no lo sabe', y estos no se lo pensaban dos veces.