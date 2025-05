¡Algo inédito en 'Lo sabe, no lo sabe!': padre e hija, jugando al mismo tiempos, uno preguntando y la otra respondiendo

Hay veces que 'Lo sabe, no lo sabe' nos tiene preparados sorpresas que nunca imaginaríamos. Y también, reencuentros totalmente inesperados, como el que hemos vivido en el programa de Cuatro este lunes, entre una concursante y su padre. Y es que Karima afrontaba ya la segunda pregunta, jugándose un bote de 400 euros: "¿Cómo se dice el número 33 en ordinal?", era la pregunta que alguien que Karima eligiera debía de no saber responder.

Xuso Jones le preguntaba antes de nada a la concursante si sabía la respuesta y esta lo tenía claro: "Yo sí". Al pasar por un restaurante, Karima se fijaba en un hombre que estaba en la puerta: "Pues mira, estoy viendo a ese... el que va con camisa negra. Creo que es camarero. Lo llevo mirando desde hace un rato".

El presentador de Cuatro se dirigía al hombre que había elegido la concursante para que respondiera a esa pregunta y antes de que Xuso Jones le lanzase dicha pregunta, la concursante de 30 años se sinceraba: "Xuso, te presento a mi padre. Ya que le he visto por aquí trabajando". "¿Cómo?", preguntaba Xuso Jones, sin dar crédito a lo que estaba ocurriendo.

"Esto creo que es la primera vez que ha pasado en 'Lo sabe, no lo sabe'", confesaba Xuso, tras lo que Karima aseguraba que Melilla "es muy pequeña" (ciudad donde ha tenido lugar el programa de este lunes).

"Me ha sorprendido de verdad", reconocía el padre de la concursante. Xuso Jones le realizaba la pregunta y Mustafa aseguraba "no tener ni idea". Karima, jugándose 400 euros, necesitaba que no lo supiera... ¡y así había sido! La alegría de la joven era total, que seguía concursando gracias a la respuesta -fallida, en este caso- de su padre.