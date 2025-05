Xuso Jones se queda alucinado con la interrupción de una transeúnte que asegura que son familia

El presentador de 'Lo sabe, no lo sabe', no para de regalar 'momentazos' en el concurso aunque esta no sea su intención. Cuando ya iban a revelar la cuarta pregunta para el concursante Raúl, una mujer decide interrumpir el concurso para darle un notición al murciano: "Oye, perdón, que soy tu tía Carmen de Almería".

Xuso Jones no da crédito: "¿Cómo que mi tía Carmen de Almería?". Sin embargo, ésta le proporciona un dato que le da veracidad a lo que le está diciendo: "Sí, que te vea tu abuela doña Isabel". El presentador se pregunta de qué se conocen y resulta que la misteriosa transeúnte es su prima hermana: "Tú has estado en mi casa cuando eras pequeño".

"¡Ay, que tengo una tita nueva! Ay, que bonica es usted. ¿Cómo no la he conocido yo antes?", celebra Xuso Jones y ambos se abrazan. Carmen presenta al resto de sus amigas al presentador y éste decide hacer una fotografía para inmortalizar este 'momentazo'.

Tras darle las gracias y asegurarle que traspasará la información a su abuela Isabel, Xuso Jones vuelve junto a Raúl para continuar con el concurso. "¡Madre mía de lo que se entera uno! Si es que tengo familia por toda España", apunta y ambos se ríen.