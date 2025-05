A Mª Gloria le da miedo irse a su casa con el dinero del premio ¿Cuánto habrá ganado? ¿Cómo habrá resuelto Xuso la situación? No te pierdas el vídeo

El momentazo Perales de Xuso Jones: “¿Y cómo es él?”

Xuso Jones ha concursado con Mª Gloria por las calles de León y nos han regalado momentos tiernos, divertidos, curiosos y hasta gripales, pero el final de esta concursante bonica, ha sido genial.

Mª Gloria se ha atrevido a concursar en ‘Lo sabe, no lo sabe’ porque el dinerito le vendría muy bien ya que cobra la pensión mínima. Su vida no ha sido fácil, pero no ha querido entrar en detalles y ha preferido jugar bajo la lluvia con una sonrisa.

La concursante ha estado muy acertada en sus sensaciones y ha ido ganando mucho dinero. Bueno, un poco menos porque ha ido prometiendo un café a todos con los que se encontraba. Para la respuesta final de 1.000€ ha elegido a un conocido y ha conseguido su objetivo.

Antes de que Xuso Jones le dijera que qué quería hacer, plantarse o duplicar su premio, Mª Gloria ya tenía todo el dinero guardado en el bolso y preparado para irse para su casa. Eso sí, le ha dicho al presentador que se iba a ir en autobús porque le daba miedo no le fueran a quitar el dinero. Xuso le ha dicho que no se preocupara por eso porque le acompañaban ellos hasta casa.