Cuando el presentador invita a su compañero Felipe a bailar, tiene un desliz con la mochila de la concursante

El equipo de 'Lo sabe, no lo sabe' se traslada hasta Almería donde se encuentran con Eva, la primera concursante de esta nueva entrega. Tras escoger mal al transeúnte que debía responder incorrectamente la pregunta, la concursante decide llamar a su amiga Patricia para continuar en el concurso.

A pesar de que el teléfono funcionase lento, tal y como apuntaba Xuso Jones, ambos consiguen ponerse en contacto con Patricia para que responda en 20 segundos cuántos leones tiene la fuente de la Alhambra de Granada, situada en el centro del Patio de los Leones. Como no da un número concreto, Eva logra hacerse con los 400 euros.

Para celebrarlo, el presentador le propone hacer un "bailecito" e invita a su copresentador, Felipe, quien le sustituirá cuando él se vaya de vacaciones. Con cierta timidez su compañero se acerca hasta ellos y, para liberar a la concursante, Xuso Jones decide sostenerle su mochila.

Sin embargo, el presentador acaba protagonizando un desliz con los objetos personales de Eva pues, cuando va a descolgársela del hombro, Xuso Jones no se da cuenta de que tiene la mochila abierta y su móvil acaba precipitándose al suelo. "Ya me la has liado", dice la concursante señalando el teléfono en el suelo. Sin embargo, rápidamente prosigue con la explicación del baile mientras que Xuso Jones recoge el dispositivo y lo guarda de nuevo en su sitio.