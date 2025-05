Al bailar hasta abajo 'perreando' con una nueva concursante, Xuso Jones tiene un incidente con su ropa

El desliz de Xuso Jones durante la celebración de una concursante: "Ya me la has liado"

Compartir







En esta entrega, Xuso Jones y su equipo pasan por Almería, Alicante y también por el lugar que le vio crecer: Murcia. Concretamente se encuentran en Molina del Segura, donde el presentador se ha encontrado con varios paisanos con mucho arte que no han dudado en aceptar sus retos. Uno de ellos le ha dejado perplejo con su cante y, por eso, Xuso Jones iba en busca de alguien más que se atreviese a sorprenderle.

Es ahí cuando se ha cruzado con Rocío, quien no se esperaba convertirse en la siguiente concursante de 'Lo sabe, no lo sabe'. Tras verla a lo lejos y presentarse, el presentador le pide que le cante una canción, pero ésta tiene una propuesta mejor: "Cantarte nada, yo te bailo un reggaeton si lo bailas conmigo".

Sin dudarlo dos veces, Xuso Jones invita a unirse a su compañero Leandro y los tres se vienen arriba bailando y bajando hasta abajo. Sin embargo, el 'ambientazo' se rompe con la llamada de socorro del presentador: "¡Ay, que se me ha roto el pantalón! ¡Producción, mirad lo que se me ha hecho!". Xuso Jones desata la risa entre los presentes. "Ya no tenemos edad de eso", asegura la concursante. "Madre mía, madre mía, que me he quedado ahí tísico", señala de broma el presentador.

Acto seguido, le pregunta a Rocío qué tiene pensado hacer y como solo tenía planes de ir a comprar, le invita a concursar en el programa. "Me voy", afirma la invitada y el equipo se lanza a ponerle el micrófono.