Joaquín Fernández Navarro recibe una noticia cuando estaba en la fiesta organizada para sus nietos

Los Gipsy Kings están dejando una temporada para los Fernández Navarro muy movida, ya que, después de que Joaquín decida nombrar a un heredero de su legado, los familiares se han enfrentado a multitud de pruebas en las que se han jugado este puesto.

Joaquín y su mujer habrían organizado una fiesta enfocada en sus nietos, sin embargo, la colocación de las personas en las mesas alertaba a la familia. Todos sospechan que el patriarca podría haber tomado una decisión sobre el sucesor de su imperio.

Pese a esta primera tensión, finalmente todos conseguían disfrutar del evento familiar y las sonrisas y los bailes eran los grandes protagonistas. Pero, una llamada en el móvil de Joaquín paralizaba la fiesta. Su primo Manuel de Barcelona quería comentarle una importante noticia, y para ello, Joaquín salía del recinto para poder poner todos sus sentidos.

La llamada de Manuel: "La verdad es que estoy muy preocupado"

"Yo te llamaba para una cosa. La verdad es que estoy muy preocupado, se están diciendo cosas tuyas por aquí, por Barcelona...cosas raras que no me esperaba", comienza Manuel; a lo que Joaquín responde que "siempre se dicen cosas raras de mí, no me asusto".

El primo continúa con la conversación y pregunta: "¿Cuantos sois en la familia?", y el patriarca responde: "Somos siete hermanos". Sin embargo, de nuevo Manuel asegura que "¿Seguro que no tienes más hermanos? ¡Pues que sepas que dicen que tienes un hermano!". Además, el primo asegura que "no es que lo haya escuchado, es que yo directamente he ido, he hablado con él y me lo ha confirmado. Sois hermanos y se parece mucho a ti. Es igual, muy alto como tú, la barba...Y me ha dicho que quiere hacerse las pruebas de ADN para que veas que es tu hermano".

Por último, Manuel confirma que "este muchacho me ha hablado con mucho respeto porque está solo". Pese a estas palabras Joaquín confesaba que tenía que investigar la información y que en los próximos días devolvería la llamada, además le pide un favor: "De esto no se entere nadie". Una noticia que dejaba totalmente atónito a Joaquín Fernández Navarro.