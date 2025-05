Antonio Naranja denuncia la persecución a los medios de comunicación por parte del Gobierno de Sánchez

Tras la última información sobre el caso del exministro José Luis Ábalos, los colaboradores de ‘En boca de todos’ han entrado en un intenso debate sobre la supuesta persecución de ciertos medios de comunicación por parte del Gobierno de Sánchez y viceversa, un debate en el que Ramón Espinar ha dejado claro que a su compañero de mesa no le callaba nadie.

“Tienes más horas de televisión que un concursante de ‘Gran Hermano’, no puedes decir que te está silenciando nadie, si hablas más que nadie en este país”, ha debatido Ramón Espinar a un Antonio Naranjo que aseguraba que el actual gobierno estaba legislando para callar a los medios de comunicación que no eran de su agradado.

El político le ha recordado que él colabora en todos los canales de televisión y que no puede decir que nadie está legislando contra la prensa. Antonio Naranjo ha intentado tomárselo con humor, le ha dicho que era muy bueno en su trabajo y en su caso no se sentía intimidado “A mí para perseguirme tendría que pasar mucho más, a mí para perseguirme tendría que pasar mucho más… no soy como esos periodista moñas que se vienen abajo por unos comentarios en las redes sociales”.

Espinar ha querido que reconociera que no existía ninguna legislación “Mientes porque no hay nadie, mientes porque sabes que no es verdad. No hay nadie legislando contra los medios de comunicación… hay algunos medios de comunicación en una técnica de desprestigio contra el Gobierno de la Nación”.

Naranjo y Nacho Abad le han invitado a dar los nombres de los medios de comunicación que trabajaban contra el Gobierno, pero el tertuliano no ha tenido ganas de que le pongan ninguna denuncia. Además, el periodista, ha insistido en que no mentía “Yo no miento nunca y no te lo admito… me parece irritante escuchar las memeces de alguno”.