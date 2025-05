Ana Orantes denunció públicamente ante un programa de televisión los 40 años de maltrato sufridos a manos de su marido. Tan solo 13 días después de esta emisión, su marido la asesinó. Después de revelar la desgarradora vida que vivió junto a su padre, la invitada ha pedido contar cómo se sintió el día que su padre asesinó a Ana Orantes: “Ese día mi madre se había levantado muy triste, yo me la encontré por el pasillo y me dijo que no entendía cómo con unos hijos tan maravillosos, mi padre no nos quería”.