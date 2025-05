Por último, explica que: “Si mostrábamos algo de cariño a mi madre, había que dárselo a él también, con lo cual no nos salía. Me obligaba a mi misma a estudiar porque para él, por ser mujer le hubiera encantado que me dedicara a limpiar. Me iba a mi cuarto a estudiar y ponía una toalla en la puerta de la habitación para que no supiese que lo hacía. Esa fue nuestra vida hasta que perdimos a nuestra madre y aprendimos a reconstruirnos a nosotros mismos”.