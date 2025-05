La colaboradora de ‘En boca de todos’ denuncia constantemente las amenazas que recibe ante la policía: “No puedo estar todas las tardes en la comisaría”

Cansada de los insultos y las amenazas de muerte que recibe en redes sociales de forma diaria, Sarah Santaolla ha decidido romper su silencio y denunciar públicamente a los acosadores digitales, además, de hacerlo constantemente ante las autoridades.

Tras constantes amenazas de muerte, mensajes en los que la desean ser violada, la tildan de “vergüenza de persona” o simplemente la insultan por su condición política u opinión personal, Sarah Santaolla ha decidido no callarse más y ha publicado en sus redes sociales los insultos y amenazas que recibe constantemente para que todo el mundo conozca la identidad de sus acosadores.

¿Está cometiendo Sarah Santaolalla un delito?

Carlos del Arco, abogado, ha conectado en directo con Nacho Abad para conocer cuál es el delito de que comenten los acosadores de la colaboradora y saber sí Sarah Santaolla estaba actuando de forma legal o no.

El letrado ha comenzado su explicación apoyando a la tertuliana “Me solidarizo con Sarah”, pero ha explicado que su comportamiento podría ser sancionado. Respecto a las amenazas asegura que “Es un delito de acoso del art. 172 de Código Penal, puede tener una pena de acoso de hasta dos años de prisión”. Eso sí, el comportamiento de Santaolalla no es adecuado “Sarah tiene que tener cuidado porque cuando publicamos estos acosos pueden ser perfiles falsos… se ven hasta las caras de los acosadores y quién me dice que no son perfiles falsos. Puede estar calumniando o acusando a un tercero que puede ser un perfil falso, y hay que tener mucho cuidado”.

Sarah Santaolalla: “Ojalá me denuncien y así nos vemos las caras”

Sarah Santaolalla, desde el plató de ‘En boca de todos’ ha querido dejar clara su postura “En primer lugar, a ver, el que comete el delito es él. Yo estoy publicando un mensaje que algunas veces es privado y otras son comentarios públicos… Tengo todo el derecho del mundo a hacerlo público y sí alguno de estos acosadores se presenta en una comisaría, ojalá y así sale de un móvil y nos veamos la cara…”.

La tertuliana ha explicado que ha puesto decenas de denuncias oficiales “Ya he puesto denuncias en comisaría, no de todos, pero sí de muchas, no puedo pasarme todas las tardes” y ha aclarado la dificultad de encontrar a los responsables “Se hacen perfiles muy difíciles de rastrear y mucho de esto se queda en nada”.

Santaolalla quiere que “no salga barato acosar a una mujer, que le digan que la van a violar” y que todo el mundo sepa quiénes son estos tipos “Que sepan en su trabajo y en su familia que tienen un acosador… ayer se me ocurrió poner a uno que había sido candidato a Míster Valencia y a este tipo se le han quitado del medio… Esta gente tiene que estar fuera de su puesto de empleo”.

