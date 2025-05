“Han venido tres chicos y me han dicho que si quería venían mejor dos chicas a hablar con nosotros”, ha explicado Leticia Santos, asustada por el comportamiento de los miembros de la rave. Nacho Abad ha querido saber si las amenazas habían sido más explicitas y la reportera le ha explicado que no habían dicho las palabras exactas “Parece que estamos cometiendo una ilegalidad, los de la rave son los ilegales y parece que somos nosotros… Nos han dicho que si no nos vamos ahora, que nos pueden poner cinta en la cámara para que no podamos seguir trabajando o que nos lo pueden decir de otra manera”.