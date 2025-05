Renfe pide paciencia a los viajeros y que no lleguen con antelación a la Estación de Atocha

Ante la aglomeración de pasajeros en las estaciones de Atocha en Madrid y en Santa Justa (Sevilla), Renfe ha pedido a los usuarios que no se agolpen en las estaciones y que no lleguen con antelación a la salida de su tren. Una información que no ha llegado a los pasajeros, que hacen largas colas en las estaciones en busca de información porque nadie parece tener información sobre a la hora que saldrán sus respectivos trenes.