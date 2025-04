Los Jiménez pillan 'in fraganti' a Iván y Jose

Los maridos de La Rebe y La Susi han invitado a todos sus amigos a casa de sus suegros

"Me he quedado sin palabras, es que me quedo muerto", ha dicho Dani al descubrirles

En el último programa de 'Los Gipsy Kings', Iván y Jose, los maridos de La Susi y La Rebe, llegaron a Plasencia con el objetivo de dar un giro a sus vidas. Ambos quieren lanzarse a la aventura de abrir su propio negocio en la ciudad extremeña. Y, al llegar, decidieron entrar en la casa de Los Jiménez para alojarse.

Y, para inaugurar esta nueva etapa, no dudaron en organizar una buena barbacoa e invitar a todos sus amigos. Iván y Jose disfrutaban de la compañía, el buen tiempo y unas buenas hamburguesas sin saber que, muy pronto, iban a recibir una sorpresa inesperada que iba a cambiarlo todo de un momento a otro.

Los maridos de las Jiménez tenían claro cuánto tiempo iban a vivir en la casa de sus suegros: "Muchos días, estamos los dos solos. La casa entera para nosotros, chavales, esto es un lujo. Sin pagar ni un euro, vamos a flipar", contaban a sus amigos.

Pero a esa tranquilidad le quedaban instantes. Los Jiménez han llegado por sorpresa a Plasencia. Marisol ha cogido los mandos y ha entrado en su casa la primera muerta de ganas de estar en su hogar de nuevo. Pero, al llegar al salón, pronto todos han notado algo raro: "Huele como a quemado... Y se oyen voces".

Los ruidos venían del patio y para allá que se han marchado sin pensárselo dos veces. Al llegar, se han encontrado el percal: Iván y Jose cantando con sus amigos. "¡¿Qué hacéis aquí?¡ ¡¿Esto qué es, un botellón?!", les ha gritado Marisol nada más verles. "La que me habéis liado... Tanta confianza, tanta confianza...", ha continuado la suegra. Por su parte, Daniel se ha quedado mudo: "Me he quedado sin palabras. Es que me quedo muerto".

"Se acabó la tranquilidad"

"Yo no me lo creía, me quería desmayar. La liamos fuerte", compartió Iván con el equipo del programa tras lo ocurrido. Al ser descubiertos, los jóvenes empezaron a levantarse para huir cuanto antes y Marisol no dudó en ponerles freno: "¡Eh! ¿Dónde vais? Ahora se recoge". Pero, todos los amigos hicieron oídos sordos y salieron por la puerta. "Ahí me han fallado", dijo Iván.