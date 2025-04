Mientras Loli y Joaquín se encontraban en el dormitorio, esta le comentaba que ya que no lo había hecho bien con sus hijos, querían hacerlo con sus nietos: “"Es lo mejor que tenemos en la vida. Tenemos que ser los mejores abuelos del mundo " Y parece que estas palabras llegaron al corazón del patriarca porque ha invitado a todos sus nietos a casa para conocerlos más a fondo y darles una increíble sorpresa.

Por otro lado, uno de ellos interrumpe para pedirle jugar a algo, lo que produce agobios en Joaquín y su mujer asegura que “él se pensaba que estaba en una reunión de trabajo . No está acostumbrado”. Tras esto, Joaquín sorprende a sus nietos con una sorpresa: medallas para todos con su edad y su nombre.

Su mujer ha visto en esto un gran gesto y le comenta que es un detalle muy bonito y que no sabía que él tenía estos detalles. Además, asegura ante el programa que “hubo un momento que me quedé sorprendida porque tuvo un detalle que me gustó. Veo que se está esforzando”