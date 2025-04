Los Maya llegan a la capital y conocen su nuevo hogar: "No me lo esperaba tan bonito"

Los Maya de los Gipsy Kings acaban de llegar a la capital dispuestos a disfrutar de todas las oportunidades que les esperan. Y pese a la dura despedida de Juan Andrés con su madre, él ha llegado con una gran ilusión para empezar su nuevo trabajo como director de un lugar de eventos.

Nada más llegar, Juan Andrés y su familia se han dirigido hasta la que va a ser su casa en Madrid. Las primeras palabras de él son positivas: “Es un piso que está bastante bien, no me lo esperaba tan bonito”. Sin embargo, Jony, el sobrino de Salvadora se situaba al lado del sofá y preguntaba si era para los tres”. Un comentario que no ha agradado mucho a Juan Andrés, que ha pedido no poner pegas tan pronto. “El gordo ya me tiene desesperado, no se puede ser radicales”, asegura el hijo de La Reina de Sacromonte.

Las primeras impresiones de Isa, sobre el piso: "Me esperaba una casa más bonita decorada"

Avanzan al resto de la casa e Isa la bailaora de la Rocío no duda en mojarse sobre el piso: “Me esperaba una casa más bonita decorada y yo me he quedado un poco con decepcionada”. Una vez han hecho un tour completo por el piso, Jony llega a la conclusión de que hay un problema con los dormitorios porque hay dos y asegura que “yo no voy a compartir habitación con nadie”.

Pese a ello, Juan Andrés aclara que “somos familia, si tenemos que compartir habitación no pasa nada”. Tras esto, el sobrino de La Salvadora explica que él no puede dormir con Isa porque está casado. Las quejas del sobrino hacen que la decisión final de Juan Andrés sea dormir con Isa para dejarle un cuarto solo a él.