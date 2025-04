Durante su entrevista con Alejandra Andrade, la víctima no ha podido evitar las lágrimas

A día de hoy, no se ha atrevido a denunciar por miedo a perder a su familia

Una mujer española desvela el motivo por el que lleva 50 años perteneciendo a 'La Luz del Mundo': "Mi alma me lo dice por dentro"

Después de viajar hasta México y Estados Unidos para conocer a fondo el funcionamiento y la historia de 'La Luz del Mundo', 'Fuera de cobertura' ha emitido una segunda entrega de este reportaje. Esta vez, Alejandra Andrade y el equipo del programa se han centrado en la presencia de la organización en Europa, especialmente en España.

Cerca de 600.000 personas se concentraron en la colonia la Hermosa Provincia para despedir al que fue el director de 'La Luz del Mundo' durante 50 años, Samuel Joaquín Flores. Durante una de las entrevistas del programa, una joven española recordaba este momento.

"Samuel Joaquín fallece y, revelado por Dios, Naasón Joaquín, su hijo, tomaría este lugar como apóstol de Jesucrito", comenzaba. "Él realiza unas giras a España y en una de esas visita mi ciudad. Naasón se fija en mí y me manda a llamar. Lo que me dice es que me vaya a vivir allí", recordaba. Algo que, en aquel momento, hizo que sus padres se sintieran "muy orgullosos".

En su primera vez en Guadalajara, comenzó a ver qué ocurría: "Al ir a México ya me empiezan a sugerir, a preguntarme qué estoy dispuesta a hacer. Todo, tú respondes que todo, lo que haga falta. Siempre fueron muy poco a poco, para ver cómo lo sabes llevar. Se van acercando a ti", continuaba.

La víctima, entre lágrimas

"El problema es cuando me manda a llamar y veo como otra chica le practicó sexo oral a Naasón haciéndome partícipe de ese acto. Yo no sabía qué tenía que hacer. Te lo iban diciendo. Con 15 años yo no estaba entendiendo qué era realmente lo que estaba pasando, estaba confusa", recordaba.

"Era una lucha en ese momento. Piensas en hacerlo por conseguir la bendición. Para mí es borroso, pero llega el momento en el que me acuesto boca arriba, él se sube encima de mí...", intentaba contar sin poder contener las lágrimas. "No te preocupes, sé que esto es muy duro. Tranquila, lo que no quieras contarme, no me lo cuentes. Es un cabrón y te ha violado", le consolaba la periodista.