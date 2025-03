Belén nos detalla porque las aplicaciones para ligar no están hechas para ella, descubre sus motivos

Belén no cree en las relaciones que nacen de las aplicaciones de parejas “no van conmigo”. Según le ha explicado a Carlos Sobera, tiene la relación de que se basa todo el chateo y no hay conquista “ahora el hombre quiere el Glovo a domicilio. Vas a la casa, tienes sexo y te quedas igual ‘dónde está la mosca, aquí o aquí’”. Belén tiene claro que así las cosas no funcionan “gastas tiempo, gasolina y cuando llegas a casa te tienes que aliviar solita”.

Es una mujer muy activa “eléctrica” y no le importaría que su cita fuera un poquito más tranquilo, pero eso sí, que le gusta la calle porque a ella le encanta. José Vicente se ha tirado un montón de rato frente al espejo para conseguir el flequillo perfecto y a Belén le ha causado una buena impresión “es alto por lo menos”. Al ver a su cita de cerca, se ha quedado bloqueado “me he quedado fijo en sus labios, me impone esta mujer”. De hecho, no se ha cortado en admitir que “me he cagado un poco”. Al verle tan parado, Carlos Sobera ha querido intervenir para que la cita comenzara a fluir, pero Belén lo ha entendido perfectamente. También ha tenido que intervenir en la cita de Paqui y Manuel.

Vicente es un tipo que se piensa mucho las cosas y a Belén le ha sorprendido que siendo así hubiera venido a ‘First Dates’, y le ha contado que a ella le había apuntado su expareja “me he casado con una mujer”. El soltero se ha sorprendido y le ha dicho que nunca había conocido a una mujer que se hubiera casado con otra mujer. Eso sí, le ha explicado que solo había estado con su mujer y que, aunque, le parecía más sexy el cuerpo de una mujer, ella no quería conocer a más mujeres, quería volver a estar con hombres.

El soltero le ha dicho que era medio francés medio español y eso a Belén no le ha gustado porque, aunque no le gusta generalizar, pero los franceses son “un poco estirados”. Le ha contado que llevaba dos años soltera y que no había querido buscar nada antes porque no estaba sanada. Vicente lleva solo un mes soltero y ha sentido que con una cita no iba a olvidar a su pareja.

En el reservado, los solteros han bailado agarraditos como Vicente baila en Francia cuando era joven. Ella ha querido saber si solía salir de fiesta y él le ha dicho que no mucho, pero que, si salía, le gustaba el bakalao. Vicente estaba mucho más relajado y ha sentido que se estaba muy bien abrazadito a Belén.