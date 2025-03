Félix ha regresado a ‘First Dates’ con un look maravilloso que ha dejado a Carlos Sobera de nuevo, impresionado. “Tú estrella favorita ha vuelto”, le ha dicho al presentador antes de enseñarle el look de cowboy sexy que había elegido para la ocasión. Félix sabe que no deja a nadie indiferente y ha sacado su lado más sensual. Se ve en una película entre montañas “me gusta ser intenso y con secretitos es más rico”. Repite en busca del amor, igual que Erik de '¿Quién quiere casarse con mi hijo?'.