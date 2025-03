Carolina nos ha confesado que, si tuviera que dar vida a un personaje de película, sería Melma , la protagonista de Chicago “ Mujeres que asesinan porque se sintieron traicionadas ”. Se define como “una yegua libre, salvaje e indomable”. Es chilena, pero lleva 19 años viviendo en Paris y descubrió ‘ First Dates ’ por internet. Trabaja en el mundo de la restauración “cada día tengo tarjetas y billetes con números de teléfono, pero nadie me hace vibrar”. Asegura que le gustan las mañanas con flores y que exige porque “yo lo valgo”. Algo parecido a lo que le gusta a Laura, otra soltera de cine .

Erik, su cita en ‘First Dates: Especial Cine’, se ha definido como un tipo “pasional y fogoso” y se ve protagonizando una película romántica. Al verle, Carolina ha visto a un chico que no le ha despertado nada “no me gusta para mirarle cada mañana. El soltero ha alucinado al saber que venía de Paris y le ha dicho que él era de Murcia. En el amor ha tenido varias relaciones desde que se separó hace cuatro años “la última terminó hace una semana”.