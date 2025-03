Laura, su cita, nos ha confesado que no es muy de películas del Oeste “ las plantas rodadoras como que no, soy más de copita de champán en una barra ”. Se dedica al mundo de la plástica creativa y se ha quitado el sombrero al ver a su vaquero. La soltera les ha contado que era la nieta de Juan de la Cierva, el inventor del autogiro y Jaime ha sentido que ya sola la podía mirar desde lo alto. Además, le ha parecido interesantísimo que fuera artista y la creadora el Síndrome Cocó “me dedica a desencorsetar a mujeres a través del arte”.

Jugando al Rasca del Amor, Laura le ha dicho que sí había cabalgado alguna vez, pero Jaime le ha confesado que no porque cuando era pequeño “un poni me hizo la circuncisión, soy nenuco de toda esa parte, me lo arrancó todo”. Laura volvía a alucinar con la confesión de su cita y no paraba de decir “¿Cómo?”, pero Jaime ha vuelto a mantener el tipo y se la ha vuelto a colar.