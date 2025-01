Valentina es una joven argentina de 23 años que acude a 'First Dates' a encontrar el amor. Es actriz de interpretación, escribe, canta... vamos, una artista en toda regla: "Lo veo como una forma de escape". A Carlos Sobera se le ocurría una idea: Valentina se iba a sentar en la mesa del restaurante de 'First Dates' y le escribiría un poema a su cita: "Si no te inspira nada, le echamos", bromeaba. Lo que está claro es que la soltera llegaba al programa de Cuatro con muchas ganas de enamorarse.