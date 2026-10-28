Pedro Jiménez 28 OCT 2026 - 23:18h.

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José Ángel Sanemeterio Freire, que viajaba en uno de los dos trenes accidentados esta mañana en Urda (Toledo), sigue actualmente desaparecido. Una desaparición que se ha viralizado en redes gracias a su hermana, que entre lágrimas contaba lo sucedido.

Finalmente, se ha encontrado a su perro, pero no a él. Pues bien, Esther San Emeterio, así se llama la hermana del desaparecido, se ha vuelto a romper en 'Horizonte', desesperada al no haber localizado todavía a su hermano y con una confesión desgarradora.

"Buenas noches", ha dicho Esther, con la voz entrecortada, relatando el duro día que lleva y señalando que todavía "siguen sin noticias". "Hemos puesto la noticia de que está desaparecido y estamos a la espera de que nos tomen las pruebas de ADN, para ver los desaparecidos y que los puedan identificar".

"Ahora mismo seguimos sin noticias de mi hermano", ha dicho Esther, tras lo que se ha roto por completo. "Esperando saber de él... creemos que iba en el AVE y en el vagón ocho. Nadie nos dice nada ni sabe nada. Hemos llamado, pero nadie te sabe decir nada", ha añadido Esther San Emeterio, que asegura que ha difundido la foto de su hermano por todos lados y que "en principio nadie sabe dónde puede estar".

La hermana de José Ángel ha descrito cómo es su hermano: "Es alto, grande y guapo", ha dicho, con unas palabras que han transmitido un atisbo de esperanza por encontrarle.

"Es un programa muy duro"

"Es un programa muy duro y difícil de hacer, pero es nuestra obligación", ha dicho Iker Jiménez, reaccionando a las palabras de Esther San Emeterio y comprometiéndose a ayudar desde 'Horizonte' en todo lo posible a encontrar a José Ángel Sanemeterio Freire.